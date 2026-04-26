Thomas Herzog öffentlich: Diagnose Gehirntumor nach Parkinson-Erkrankung

Der Ehemann der Para-Leichtathletin Vanessa Low hat bekannt gegeben, dass bei ihm ein Gehirntumor diagnostiziert wurde. Er kämpft bereits seit 2019 mit Parkinson und will nun auch gegen den Tumor ankämpfen.

Thomas Herzog , der Ehemann der ehemaligen Weltmeisterin Vanessa Low , hat am vergangenen Samstag öffentlich gemacht, dass bei ihm ein Gehirntumor diagnostiziert wurde. Diese erschütternde Nachricht folgt auf seine bereits 2019 öffentlich gewordene Parkinson -Erkrankung.

Seitdem kämpft der Manager, der auch als Betreuer der vierfachen Olympiateilnehmerin fungiert, unermüdlich gegen die fortschreitende neurologische Erkrankung. Nun stellt sich Herzog einer neuen, schweren Herausforderung und will auch gegen den Tumor mit derselben Entschlossenheit vorgehen. In einem emotionalen Post auf Instagram bedankte sich Thomas Herzog für die überwältigende Flut an Unterstützung und Genesungswünschen, die ihm in den letzten Stunden entgegengebracht wurden.

Er erklärte, dass die Entscheidung, seine Diagnose öffentlich zu machen, ein bewusster Schritt gewesen sei, um Transparenz zu schaffen und seine Geschichte in seinen eigenen Worten zu erzählen. Herzog betonte, dass er mit seiner Offenheit auch anderen Menschen Mut machen möchte, die sich mit ähnlichen gesundheitlichen Problemen auseinandersetzen müssen. Er fügte hinzu, dass eine Diagnose zwar die Umstände verändern kann, aber nicht die eigene Identität definiert. Diese Botschaft der Stärke und des Optimismus spiegelt seinen unerschütterlichen Lebenswillen wider.

Herzog unterstrich seine Entschlossenheit, sein Leben weiterhin mit ungebrochener Zuversicht und Kampfgeist zu führen und den Blick fest nach vorne zu richten. Sein erklärtes Ziel ist es, gemeinsam mit seiner Frau Vanessa Low noch einen weiteren olympischen Zyklus zu bestreiten. Der Sport und ihre gemeinsame Arbeit sind für ihn eine Quelle der Motivation und Kraft.

Er bat um Verständnis und Respekt für seine Privatsphäre und die seiner Familie, während er sich nun voll und ganz auf die medizinische Behandlung und Genesung konzentriert. Die Unterstützung aus der Sportwelt und darüber hinaus ist ihm dabei eine große Hilfe. Die Diagnose eines Gehirntumors stellt eine immense Belastung für Thomas Herzog und seine Familie dar. Es ist bewundernswert, wie er trotz der doppelten Diagnose – Parkinson und nun ein Gehirntumor – seine positive Einstellung bewahrt und weiterhin Ziele formuliert.

Seine Rolle als Manager und Betreuer von Vanessa Low, einer erfolgreichen Para-Leichtathletin, erfordert ein hohes Maß an Engagement und Energie. Die Tatsache, dass er sich trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen weiterhin dieser Aufgabe widmet, zeugt von seiner außergewöhnlichen Stärke und seinem unerschütterlichen Willen. Die Sportgemeinschaft und insbesondere die Para-Leichtathletik-Familie stehen Herzog in dieser schwierigen Zeit eng zur Seite. Die Genesungswünsche sind zahlreich und zeigen die Wertschätzung für seine Leistungen und seine positive Ausstrahlung.

Es bleibt zu hoffen, dass die medizinische Behandlung erfolgreich verläuft und Thomas Herzog bald wieder zu alter Stärke zurückkehrt, um seine Frau Vanessa Low weiterhin auf ihrem Weg zu sportlichen Erfolgen zu unterstützen. Die Offenheit, mit der er seine Erkrankung teilt, kann auch dazu beitragen, das Bewusstsein für neurologische Erkrankungen zu schärfen und Betroffenen Mut zu machen, sich Hilfe zu suchen und ihre Geschichte zu erzählen.

Die Kombination aus sportlichem Ehrgeiz, familiärer Verbundenheit und persönlicher Stärke macht Thomas Herzog zu einer inspirierenden Persönlichkeit





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