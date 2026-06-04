Thomas Brezina celebrating 10 years of marriage in London

Ten years after their wedding in London, author Thomas Brezina reflects on his marriage to his husband Ivo. At the time, same-sex marriage was not yet legal in Austria, making their celebration abroad particularly meaningful. Brezina shares private photos and the secret to their lasting relationship: mutual desire rather than need, shared values, and the belief that life together is better than being alone. He acknowledges that there are challenging moments but ends with a heartfelt thank you to his husband for the past decade and the future.

Zehn Jahre nach ihrer Hochzeit blickt Autor Thomas Brezina mit emotionalen Worten auf den besonderen Tag zurück, an dem er in London seinem Mann Ivo das Jawort gab.

In Österreich war die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, was dieses Jubiläum für das Paar umso bedeutungsvoller macht. Brezina teilt private Fotos des Paares und erinnert an den wichtigsten Tag ihrer Beziehung, der vor genau einem Jahrzehnt in London stattfand. In seinem Beitrag verrät der Autor das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe, auch nach so vielen gemeinsamen Jahren: Wir wollen einander. Wir brauchen einander nicht, schreibt er.

Trotz aller Unterschiede teilen sie dieselben Werte, und genau das verbinde sie bis heute. Natürlich sei nicht immer alles rosig, gesteht der 63-Jährige: Manchmal wünsch ich ihn zum Teufel. Er mich auch. Doch letztendlich sei eines klar: Miteinander ist es schöner als allein.

Seinen emotionalen Beitrag beendet Brezina mit einer liebevollen Botschaft an seinen Ehemann: Danke, Ivo. Für 10 Jahre. Und für die nächsten





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