Die AfD nominiert Weltmeister Thilo Berthold als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten. Die SPD und Union kritisieren die Entscheidung scharf und halten seine Wahl für unwahrscheinlich.

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat den ehemaligen Nationalspieler Thilo Berthold am Samstag als ihren Kandidaten für die anstehende Bundespräsident enwahl nominiert. Die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla begründeten diese Entscheidung auf dem Kurznachrichtendienst X mit dem Argument, der 62-Jährige sei als "Weltmeister ohne Parteibuch" bestens geeignet, das höchste Amt im Staat zu bekleiden. Sie betonen, Berthold sei "als Bundespräsident für alle Deutschen" das beste Mittel, um über parteipolitische Grenzen hinweg zu wirken und eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung zu finden.

Die Karriere des Fußball-Weltmeisters

Thilo Berthold blickt auf eine bemerkenswerte sportliche Laufbahn zurück, die vor über vier Jahrzehnten begann. Seine professionelle Karriere startete er zu Beginn der 1980er Jahre bei Eintracht Frankfurt, wo er als Verteidiger agierte. Nach fünf Jahren in Frankfurt wechselte er ins Ausland und spielte für fünf Jahre in Italien, ehe er nach Deutschland zurückkehrte. Dort unterzeichnete er einen Vertrag beim FC Bayern München, den er zwei Jahre lang betreute. Anschließend war er bis ins Jahr 2000, also für weitere sieben Jahre, beim VfB Stuttgart unter Vertrag.

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Neben seinen Vereinserfolgen feierte Berthold auch auf nationaler Ebene große Triumphe. Er absolvierte insgesamt 64 Länderspiele für die Deutsche Nationalmannschaft. Sein größter sportlicher Erfolg war der Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 1990 in Italien, was ihn zu einer der schillerndsten Figuren in der Geschichte des deutschen Fußballs machte. Diese historische Leistung wird von der AfD als Legitimation für seine politische Kandidatur herangezogen.

Politische Kontroversen und Corona-Politik

Neben seiner sportlichen Vergangenheit prägten insbesondere seine öffentlichen Auftritte während der Corona-Pandemie das aktuelle öffentliche Image von Thilo Berthold. In den vergangenen Jahren machte er vor allem durch seine Teilnahme an Demonstrationen gegen die Schutzmaßnahmen des Gesundheitsministeriums von sich reden. Tino Chrupalla hob dieses Engagement in einem gesonderten Beitrag auf X explizit hervor. Er führte aus, Berthold sei "gegen die schädliche Corona-Politik aufgestanden" und habe Deutschland als Fußballnationalspieler "einen unvergesslichen Titel und ein unvergessliches Erlebnis gegeben".

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Diese Sichtweise wird jedoch von anderen politischen Akteuren und Medienvertretern deutlich kritischer bewertet. Der sportpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Markus Söder, erklärte gegenüber der "Rheinischen Post", Berthold sei "zweifelsohne ein herausragender und sehr erfolgreicher Profifußballer", aber zugleich "kein ernst zu nehmender Kandidat für das höchste Amt im Staat". Söder wies darauf hin, dass Berthold in der Pandemie "mit äußerst fragwürdigen und kruden Äußerungen aufgefallen" sei. Er ordnete ihn der sogenannten Querdenker-Szene zu und sprach sich deutlich gegen eine Eignung für das Staatsamt aus.

Reaktion der Opposition und SPD

Auch von Seiten der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) erfolgte eine scharfe Kritik an der Nominierung des Weltmeisters. Der SPD-Parlamentsgeschäftsführer, Thomas Strobl, bezeichnete die Entscheidung der AfD als "Schnapsidee", sich von einer rechtsradikalen Partei als Präsidentschaftskandidat nominieren zu lassen. Strobl erinnerte daran, dass die Weltmeister von 1990 "bis heute die Helden meiner Kindheit" gewesen seien, betonte aber gleichzeitig die politisch-inhaltliche Distanz. Er verglich die Nominierung mit einer fehlerhaften sportlichen Handlung und meinte, auf diese Idee komme nur, wer "zu viele Kopfballübungen mit einem Medizinball durchgeführt hat".

Ausblick auf die Wahl und Nachfolge

Die nominelle Kandidatur von Thilo Berthold steht in direktem Kontrast zu den tatsächlichen Wahlaussichten und der politischen Realität. Der aktuelle Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, läuft Anfang des kommenden Jahres aus, was die Notwendigkeit einer Nachfolge begründet. Als Kandidatin für die Nachfolge von Steinmeier wird die CSU-Politikerin Ilse Aigner gehandelt.

Im Unterschied zu Berthold wird Ilse Aigner nicht nur von der Union, sondern auch von der SPD und den Grünen unterstützt. Diese breite Koalition der etablierten Parteien macht ihre Wahl zur ersten Frau an der Staatsspitze am 30. Jänner nahezu sicher. Während die AfD mit Berthold einen outsider präsentiert, der polarisiert, setzt die Mehrheitsgesellschaft auf eine Kandidatin mit breitem Konsens. Die Nominierung des Fußballers ist somit weniger als Wahlerfolg denn als politisches Statement der AfD zu werten, das gezielt Kontroversen hervorruft und die eigenen politischen Narrative, insbesondere gegen die Corona-Maßnahmen der Vergangenheit, unterstreicht.