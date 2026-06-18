Thierry Henry kritisiert Cristiano Ronaldo nach magerem 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo

Thierry Henry hat Cristiano Ronaldo scharf kritisiert, nachdem die Portugiesen bei ihrem WM-Auftakt gegen die Demokratische Republik Kongo nur ein unentschieden 1:1 erreichten. Der französische Fußball-Weltmeister von 1998 warf dem erschreckend schwachen Altstar blanken Egoismus vor.

Harte Worte von Fußball -Ikone Thierry Henry . Der Franzose kritisierte Cristiano Ronaldo nach dem mageren 1:1 Portugals gegen die Demokratische Republik Kongo scharf. Thierry Henry kannte keine Gnade mit Cristiano Ronaldo .

Der französische Fußball-Weltmeister von 1998 warf dem erschreckend schwachen Altstar nach dem enttäuschenden 1:1 der Portugiesen bei ihrem WM-Auftakt gegen die Demokratische Republik Kongo blanken Egoismus vor.

"Für alle Leute zu Hause, eine Sache ist ganz wichtig", sagte der frühere Torjäger Henry in seiner Rolle als TV-Experte bei Fox: Die Mannschaft muss treffen, nicht Du musst treffen. Laut Henry verweigere Gigant Ronaldo Laufwege, die seine Teamkollegen in gute Abschlusspositionen bringen würden, weil er selbst treffen wolle. Das belegte der Franzose mit einer Szene aus der zweiten Hälfte: Weil er ein Tor machen möchte, steht er Bruno Fernandes im Weg.

Cristiano Ronaldo stand am Ende der Partie vor einer Horrorbilanz: Null Schüsse aufs Tor, null abgeschlossene Dribblings, null Schlüsselpässe - und sogar weniger Ballkontakte als der kongolesische Torhüter Lionel Mpasi-Nzau. Auch im deutschen TV gingen die Experten hart mit Ronaldo ins Gericht. So gab Christian Streich im ZDF zu Protokoll, dass er bei aller Bewunderung für den mittlerweile 41-Jährigen aus taktischen Gründen als Trainer wohl auf ihn verzichten würde.

Christoph Kramer glaubt, dass viele portugiesische Nationalspieler insgeheim lieber ohne Ronaldo auflaufen würden





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thierry Henry Cristiano Ronaldo Demokratische Republik Kongo WM Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Portugal startet mit Ronaldo bei der WM gegen KongoPortugal setzt bei der Fussball-WM auf Cristiano Ronaldo als zentrale Figur. Der 41-jährige Superstar bestreitet seine sechste WM-Teilnahme. Nationaltrainer Roberto Martinez betont Ronaldos Bedeutung als Torjäger und Vorbild. Das Auftaktspiel gegen die DR Kongo findet in Houston statt. Martinez wird nach der WM sein Amt niederlegen.

Read more »

Cristiano Ronaldo erreicht Rekordzahl von WM-TeilnahmenDer 41-jährige Portugal-Star Cristiano Ronaldo spielt beim Sieg gegen Kongo zum sechsten Mal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft und erreicht damit gemeinsam mit Lionel Messi die höchste Anzahl an WM-Einsätzen. Auch Guillermo Ochoa stellt mit sechs Teilnahmen einen Rekord auf, hat jedoch nicht bei allen Turnieren gespielt.

Read more »

Cristiano Ronaldo reagiert auf den WM-Auftakt-SchlagCristiano Ronaldo hat sich nach dem verpatzten WM-Auftakt seiner Portugiesen gegen die Demokratische Republik Kongo frustriert, aber auch kämpferisch präsentiert. Von Fans, Experten und Medien hagelt es unterdessen Kritik.

Read more »

Kritik an Ronaldo nach schwachem Auftritt - Experten fordern mehr Teamspiel, doch Torjäger will Rekord bei Usbekistan brechenNach einer enttäuschenden Nations‑League‑Performance geriet Cristiano Ronaldo ins Visier von Experten wie Zlatan Ibrahimovic und Thierry Henry, die seine Passwahl kritisierten. Während das gesamte Team schlecht spielte, bleibt Ronaldo mit fünf Treffern in fünf Qualifikationsspielen ein Schlüsselspieler, der beim nächsten Spiel gegen Usbekistan Geschichte schreiben könnte.

Read more »