Theresia Fischer: Kinderwunsch trifft auf Trennung und Vorliebe für ältere Männer

Theresia Fischer wünscht sich ein Kind, doch nach der Trennung von Stefan Kleiser fehlt ihr der passende Partner. Ihre Vorliebe für ältere Männer könnte den Weg zur Familie erschweren.

Die ehemalige GNTM -Kandidatin und Reality-TV-Darstellerin Theresia Fischer (34) wünscht sich ein Kind. Wie tag24.de unter Berufung auf die Bild berichtet, ist die Blondine seit über einem Jahr wieder Single und sucht im Moment nach dem passenden Partner für ihren Lebenstraum.

Ihr letzter Partner, Stefan Kleiser (59), beendete die Beziehung bereits im Sommer 2025. Nach Angaben der Bild lagen dafür vor allem zwei Gründe vor, wobei der Kinderwunsch an erster Stelle stand.

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Kinderwunsch und Trennung von Stefan Kleiser

Theresia Fischer hat in der Vergangenheit immer wieder über ihren Kinderwunsch gesprochen und sich ein kleines Mini-Me von sich gewünscht. Im Moment fehlt ihr dafür jedoch der passende Mann. Ihre Vorliebe für ältere Männer steht diesem Lebenstraum nach Einschätzung des Berichts nun selbst im Weg.

Laut Bild soll Stefan Kleiser ihr im März 2025 mitgeteilt haben, dass er Fischer schon anstrengend genug finde und keine weitere Anstrengung und Verantwortung wolle. Deshalb wollte er kein weiteres Kind. Für Theresia Fischer brach damit eine Welt zusammen.

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Depression nach dem Gespräch und Streit um den Wohnort

Fischer beschrieb die Mitteilung als ruppig und völlig unerwartet, sie habe sie wie ein Blitzschlag getroffen. Danach sei sie in ein tiefes Loch gefallen. Sie sei sehr schockiert gewesen, die Depression habe über Monate angehalten, was sie als absoluten Tiefpunkt bezeichnet.

Neben dem Kinderwunsch spielte auch der Wohnort eine Rolle in der Trennung. Während Stefan Kleiser zurück in die Berge wollte, hielt Theresia Fischer an Hamburg fest. Sie stellte nach eigenen Worten fest, dass die Berge für ihn einen höheren Stellenwert besaßen als sie als Person.

Neue Suche nach einem Partner mit Kinderwunsch

Theresia Fischer hat sich nach eigenen Angaben inzwischen wieder aus dem Loch herausgekämpft, ihr Kinderwunsch besteht jedoch unverändert weiter. Sie hält zugleich an ihrer Vorliebe fest und macht deutlich, dass sie auf gar keinen Fall einen Gleichaltrigen an ihrer Seite haben möchte.

Ob sich ihr Wunsch nach einem Kind mit einem älteren Mann oder einem Partner aus anderen Lebensumständen verwirklichen lässt, geht aus dem Bericht nicht hervor. Konkrete Pläne oder Termine nennt die Bild in diesem Zusammenhang nicht.