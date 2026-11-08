Theatercouch in Wien: Rory Six etabliert neues Musical-Format

Rory Six öffnet in Wien die Theatercouch. Intimes Off-Broadway-Konzept mit Live-Musik und neuen Talenten als Alternative zu großen Häusern.

Der Musical darsteller Rory Six hat in Wien eine neue kulturelle Institution eröffnet und damit das Angebot im lokalen Musiktheater erweitert. Das Projekt " Theatercouch" befindet sich in der Kaiserstraße 10 im Kaisersaal und bringt bewusst das Konzept kleiner Bühnen aus New Yorks Off-Broadway -Szene sowie vergleichbaren Londoner Theatern in die österreichische Hauptstadt. Im Gegensatz zu den etablierten, teuren Großproduktionen setzt Six hier auf intime Inszenierungen mit maximal fünf Darstellern pro Vorstellung.

Durch die kompakte Raumgestaltung sitzt das Publikum nur wenige Meter von der Bühne entfernt. Diese räumliche Nähe soll eine direkte emotionale Verbindung zwischen den Künstlern und den Zuschauern herstellen. Rory Six, der die belgische Herkunft hat und seit dem Jahr 2008 in Österreich lebt, positioniert sich damit klar als Gegenmodell zu den etablierten, großen Musicalhäusern der Stadt.

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Der Weg zur eigenen Bühne in Meidling

Rory Six hat bereits mit zehn Jahren sein Lebensziel auf die Musicalbühne definiert. Nach seiner Ausbildung in den Niederlanden und einem Zwischenaufenthalt in Deutschland für das Musical "Rudolf" entschied er sich für Wien, in das er sich verliebte. Die Idee zur "Theatercouch" als eingetragener Verein existiert seit rund vierzehn Jahren. Ursprünglich hatte das Projekt eine Heimat im Bezirk Meidling.

Doch die Corona-Pandemie führte zu einem finanziellen und räumlichen Einschnitt, der das Vorhaben lange gefährdete. Der damalige Vermieter des Standorts ging bankrott, wodurch Six aus den frisch renovierten Räumlichkeiten ziehen musste. Ein finanzieller Schaden von rund 30.000 Euro für seine bisherigen Investitionen wurde nicht erstattet. Diese Erfahrung führte zu einer zweijährigen Phase der Frustration, in der er sich von der Arbeit zurückzog.

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Erst die Rückbesinnung auf die Liebe zum Theater ermöglichte einen Neustart. Zunächst tourten die Produktionen der "Theatercouch" durch verschiedene Spielstätten wie das Theater am Spittelberg. Da die mobile Struktur zunehmend an ihre Grenzen stieß, war der Schritt zu einem festen, eigenen Standort in der Kaiserstraße eine logische Notwendigkeit.

Kritik an Branchenstandards und Fokus auf Talente

Eines der zentralen Anliegen von Rory Six ist die Kritik an den strengen Auswahlkriterien großer kommerzieller Musicalproduktionen. Er äußert den Vorwurf, dass etablierte Häuser Darsteller als zu alt, zu dick oder nicht attraktiv genug ablehnen und diese oft nicht einmal zu Auditions einladen. Die "Theatercouch" versteht sich daher als Plattform, um diese Außenseiter wieder sichtbar zu machen.

Das Konzept verbindet junge, aufstrebende Talente mit erfahrenen Bühnenprofis. Als Beispiel für diesen erfolgreichen Ansatz nennt Six die Schauspielerin Amélie Polak. Sie erhielt bei ihm ihre erste künstlerische Beschäftigung und spielt heute die Rolle der Maria Theresia. Six betont stolz, Teil ihrer beruflichen Entwicklung zu sein und dieses Mentoring weiterzuführen.

Durch diese Mischung soll ein einzigartiger künstlerischer Austausch entstehen. Die Bühne dient nicht nur der Aufführung, sondern auch als Werkstatt, in der neue Perspektiven auf das Genre Musical geboren werden. Dieser Ansatz steht im direkten Widerspruch zu den oft starreren Hierarchien in den großen Wiener Theatern.

Programme und gesellschaftliche Relevanz

Den Auftakt der neuen Spielzeit bildet die Weihnachtskomödie "Weihnachtsengel küsst man nicht". Eine Besonderheit dieser Inszenierung ist der rotating Erzähler, der das Skript vor der jeweiligen Vorstellung nicht einliest und somit für spontane Interpretationen sorgt. Im weiteren Programm stehen der Psychothriller "Namen an der Wand" sowie die romantische Geschichte "Hinter der Leinwand".

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Ein weiteres Highlight ist das Musical "Amanda", das in England bereits erfolgreich war. Die Handlung konzentriert sich auf eine Transfrau in der Nacht vor ihrer geschlechtsangleichenden Operation. Solche gesellschaftlich sensiblen Themen finden hier einen Raum, der in konventionellen Häusern oft fehlt. Auch Diskussionen über Sterbehilfe sollen künftig Teil des kulturellen Austausfs werden.

Der Komponist Six, der seit seinem sechzehnten Lebensjahr selbst Musik schreibt, fördert aktiv neues Stoffrecht. Ziel ist es, Themen aufzugreifen, die zwar massentauglich sind, aber nicht dem gängigen Mainstream-Kanon entsprechen. Diese inhaltliche Offenheit ist ein Kernmerkmal des Angebots.

Finanzierung und musikalische Exzellenz

Die "Theatercouch" läuft ohne öffentliche Fördermittel, da diese in Österreich traditionell an die großen Opern- und Musicalhäuser fließen. Six argumentiert, dass der Staat auch kleine Initiativen unterstützen sollte, die kulturförderwirdige Produktionen liefern. Trotz der fehlenden staatlichen Zuschüsse soll der Ticketpreis ein Maximum von 69 Euro nicht überschreiten.

Neben Musicalinszenierungen plant Six Solokonzerte und Workshops für angehende Künstler. In diesen Formaten lernen Teilnehmer, wie man eigenständig Musicaltexte schreibt oder sich optimal auf Auditions vorbereitet. Unterstützt wird das Vorhaben von Choreograph Jérôme Knols und Arrangeur Perrin Manzer Allen.

Ein klares Versprechen von Rory Six ist die ausschließliche Nutzung von Live-Musik. Er möchte junge Musiker fördern und die Bühne als Schmiede für echtes musikalisches Schaffen positionieren. Während vereinzelt Auftritte bekannter Darsteller geplant sind, bleibt der Fokus bewusst auf dem Aufbau eigener Persönlichkeiten und der Vielfalt der Wiener Musikszene.