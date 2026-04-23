Thea Mengelers Roman „Nach den Fähren“ im Rahmen von „Innsbruck liest“ verteilt

Der Roman „Nach den Fähren“ von Thea Mengeler, ausgezeichnet mit dem Hotlist-Preis, wird ab dem 27. April im Rahmen der Leseaktion „Innsbruck liest“ in Innsbruck verteilt. Das Buch erzählt von einer Urlaubsinsel, die durch das Ausbleiben des Tourismus zum Stillstand gekommen ist.

Donnerstag, 23. April 2026, 13:31 Uhr. Eine neue Leere offenbart sich in den kleinen Geschichten, die Thea Mengeler s Roman „Nach den Fähren“ erzählt. Eine Urlaubsinsel, einst pulsierend vor Leben, ist zum Stillstand gekommen.

Im Rahmen der renommierten Veranstaltungsreihe „Innsbruck liest“ wird der Roman ab Montag, dem 27. April, in Innsbruck an die Bevölkerung verteilt und lädt zur Auseinandersetzung mit seinen vielschichtigen Themen ein. Innsbruck – Der Hafenwärter klammert sich an eine verblassende Hoffnung: „Vielleicht kommen die Fähren morgen wieder“, murmelt er, doch die Hoffnung erweist sich als trügerisch. Seit Jahren schon meiden die Schiffe die Insel, die einst von Touristenströmen überflutet wurde.

Die Geschäfte entlang der Promenade sind längst geschlossen, ihre Schaufenster blicken leer in die Ferne. Die Bars und Cafés, einst Treffpunkte des geselligen Lebens, bleiben verschlossen und still. Sogar die Möwen, ständige Begleiter der Küste, haben sich abgewandt, „zu anderen Ufern, vermüllteren Stränden“, als suche sie anderswo nach besseren Bedingungen. Zurückgeblieben ist eine kleine, eigentümliche Gemeinschaft von Einheimischen, eine Ansammlung von Sonderlingen und Übriggebliebenen, die sich mit der neuen Realität arrangieren müssen.

Der Hausmeister des einst so luxuriösen Sommerpalasts, der früher als das beste Haus am Platz galt, lüftet nun täglich die leeren Zimmer, ein Sinnbild für die vergangene Pracht. Andere Bewohner flüchten sich in monotone Routinen, in wiederholende Handlungen, die ihnen einen Hauch von Normalität in einer abnormalen Situation geben mögen. Es nützt jedoch wenig, die Abwesenheit ist allgegenwärtig, sie durchdringt die Häuser des Örtchens, in denen einst unzählige Urlauber verweilten.

Man stelle sich die Insel, Schauplatz von Thea Mengelers Roman „Nach den Fähren“, als einen Ort vor, der von drückender Hitze, sonnengegerbter Landschaft und der salzigen Luft des Meeres geprägt ist. Doch trotz dieser idyllischen Vorstellung drängen sich bei der Lektüre unweigerlich auch Bilder alpiner Urlaubsdestinationen auf, und die Frage, was wäre, wenn, wird immer drängender. Thea Mengeler, geboren 1988 in Meerbusch, ist eine deutsche Autorin, die in Krefeld aufwuchs und Kommunikationsdesign in Kiel sowie Literarisches Schreiben in Hildesheim studierte.

Nach mehrjähriger Tätigkeit als Texterin in Werbeagenturen wandte sie sich verstärkt dem literarischen Schreiben zu. Ihr Debütroman „Connect“ erschien 2022, gefolgt von „Nach den Fähren“ im Jahr 2024. Für ihren zweiten Roman wurde sie mit dem Hotlist-Preis ausgezeichnet, einer Anerkennung für das beste Buch, das in einem unabhängigen Verlag veröffentlicht wurde. Thea Mengeler lebt und arbeitet in Hannover.

In kurzen, vignettenhaften Kapiteln und einer schnörkellosen, dennoch wunderschönen Sprache erzählt Mengeler von Leben, die durch die lange Fokussierung auf die Unterhaltung von Gästen ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben.

„Nach den Fähren“ ist keine düstere Krisenerzählung oder eine Anklage gegen den Tourismus, sondern eine lakonische und unaufgeregte Schilderung von Alltagen, die sich in kleinen, oft unscheinbaren Verschiebungen einem anderen Ausnahmezustand nähern. Selbst für das Rätselhafte, das Märchenhafte, verkörpert durch das mysteriöse Mädchen Ada, vermeidet der Roman jede übermäßige Aufregung. Gerade diese Zurückhaltung macht das Buch zu einer fesselnden und aufregenden Leseerfahrung. Der Text wirft Fragen auf, deutet mögliche Antworten an, ohne sie jedoch aufzudrängen.

Eine Jury unter dem Vorsitz der Literaturwissenschaftlerin Ulla Baumgartner hat „Nach den Fähren“ für die diesjährige Ausgabe von „Innsbruck liest“ ausgewählt. Die Jury begründete ihre Entscheidung mit der meisterhaften Gestaltung der Insel als „Andersort“, einem etablierten literarischen Topos zur Entwicklung von Parallelwelten. Die Darstellung des Verlusts sei gelegentlich nostalgisch, ohne jedoch ins Sentimentale abzugleiten. 10.000 Exemplare des Romans werden ab Montag, dem 27. April, im Rahmen der Leseaktion in der Landeshauptstadt verteilt.

Das begleitende Veranstaltungsprogramm mit der Autorin Thea Mengeler findet vom 11. bis 13. Mai statt





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