"The Yard": Eine neue Spielhalle in Wien setzt auf analoge Team-Herausforderungen

Im 7. Wiener Bezirk hat mit "The Yard" eine neuartige Spielhalle eröffnet, die sich von Escape Rooms und digitalen Angeboten abhebt. Das Konzept verbindet TV-Gameshow-Feeling mit Teambuilding und zielt auf Erwachsene sowie Unternehmen ab. Hinter den analogen Challenges steckt ein pädagogischer Ansatz, der Kommunikation und Teamdynamik fördern soll.

Spiel, Spaß und Teamgeist - Mit "The Yard" im 7. Bezirk eröffnet eine Spielhalle , die frischen Wind in die Wiener Freizeitlandschaft bringen will. Statt Escape Rooms, Bowlingbahnen oder Minigolf erwartet Besucher hier ein Erlebnis, das sich wie eine Mischung aus TV-Gameshow, Teambuilding und freundschaftlichem Wettkampf anfühlt.

"Wir haben einen komparativen Spielraum aufgebaut, wo echtes Gameshow-Feeling entstehen soll", erklärt Geschäftsführer Jürgen Wieninger im Gespräch. "Wir wollten ein Teamduell erschaffen und eine etwas andere Alternative zu den vielen Escape Rooms bieten. " Die Idee hinter "The Yard" entstand nicht zufällig. Wieninger kommt ursprünglich aus dem Workshop- und Coachingbereich und begleitet seit Jahren Teams und Unternehmen bei Entwicklungsprozessen.

"Ich wollte meine eigentliche Profession mit etwas verbinden, das mir persönlich Spaß macht. Ich arbeite mit Teams und habe mir gedacht: Teams und Spielen kann man hervorragend zusammenbringen", sagt er. Genau daraus entwickelte sich das Konzept: Menschen sollen gemeinsam Herausforderungen meistern, miteinander kommunizieren und dabei vor allem eines tun - Spaß haben. Während viele moderne Freizeitangebote auf Virtual Reality oder digitale Technik setzen, geht "The Yard" bewusst einen anderen Weg.

"Wir haben uns dafür entschieden, mehr analog als digital zu sein", sagt Wieninger. Auf die Besucher warten unter anderem Geschicklichkeits- und Reaktionsspiele, Wurf-Challenges, Bauaufgaben oder kreative Teamwettbewerbe. So müssen Teilnehmer etwa mit einem Luftballon Becher transportieren und stapeln, Türme errichten oder knifflige Puzzle lösen. Sogar eigens entwickelte Spiele finden sich im Programm.

"Wir haben zum Beispiel unsere eigene Vier-Gewinnt-Variante mit Basketball entwickelt. Wir versuchen immer wieder, neue Spiele zu entwerfen", erklärt der Gründer. Aktuell stehen rund 20 Spiele in vier Kategorien (Geschick, Reaktion, Wissen, Bewegung) zur Verfügung. Langfristig soll das Angebot auf etwa 30 Challenges anwachsen - allerdings mit regelmäßigen Wechseln.

Das Erlebnis richtet sich an Freundesgruppen, Familien und Unternehmen. Der Begriff "Spielraum" sorgt manchmal für Missverständnisse.

"Natürlich können Kinder bei uns spielen, wir schließen niemanden aus", so Wieninger. Die Hauptzielgruppe seien aber Erwachsene zwischen 25 und 50 Jahren. Gruppen bis zu 40 Personen können direkt teilnehmen. Nach einer kurzen Einführung geht es von Challenge zu Challenge, wobei jede Runde neue Fähigkeiten fordert.

"The Yard" versteht sich nicht nur als Freizeitspaß. Hinter vielen Spielen steckt auch ein pädagogischer Ansatz. Stresssituationen, Kommunikationsprobleme oder Rollenverteilungen innerhalb von Teams lassen sich durch die Challenges sichtbar machen.

"Gerade unter Druck wird es oft hitzig. Solche Situationen können wir mit den Spielen simulieren und anschließend gemeinsam reflektieren.

" Gemeinsam mit seiner Frau, die ebenfalls aus dem Bereich Teamentwicklung kommt, entwirft Wieninger individuelle Spiel-Programme für Unternehmen. "Wir wollen keine Standardlösungen anbieten, sondern Formate schaffen, die Teams in ihrem Umgang und Miteinander wirklich weiterbringen", sagt er





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