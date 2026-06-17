The controversial Lueger statue returns to the Ring in Vienna

The controversial Lueger statue, which has been the subject of much debate and controversy, has been reinstalled in Vienna. The statue, which was slightly tilted to the right, has been restored and is now standing again.

Die umstrittene Lueger - Statue steht wieder am Ring. Der Künstler Klemens Wihlidal hat sie leicht gekippt, und schaut aus 20 Metern Höhe auf Wien. Der antisemitische Bürgermeister ist zurück in der Stadt.

Ein Steinmetzbetrieb hat die Bronzestatue samt Kalkstein-Fresken in den vergangenen Monaten restauriert. Jetzt wurde sie wieder aufgestellt und um 3,5 Grad nach rechts gekippt. Lueger steht nicht mehr ungebrochen auf dem Sockel der Selbstverständlichkeit, die Gesellschaft hat gelernt, mit belasteten Denkmälern umzugehen. Manchen sind die 3,5 Grad aber zu wenig.

Sie wollen Lueger umlegen und entfernen. Vergangenen Donnerstag, dem 11. Juni, protestierte die jüdische Hochschülerschaft. Sie pfiff Lueger mit Trillerpfeifen aus – und die Stadtregierung für ihre „Feigheit“, den ehemaligen Bürgermeister nicht im Depot zu verräumen.

Der Streit um Lueger (1844–1910) ist älter als seine Skulptur. Selbst dem Kaiser war der Christlichsoziale zu radikal. Seine Residenzstadt wollte Franz Joseph nicht in die Hände eines glühenden Nationalisten legen. Er verweigerte Lueger drei Jahre lang den Bürgermeister-Sessel.

Erst 1897 gab der Monarch dem Willen des Gemeinderats nach und machte Lueger zum Stadtchef. Als Bürgermeister setzte Lueger die Modernisierung der Zweimillionenmetropole, von seinen Vorgängern begonnen, fort. Er baute die zweite Hochquellenleitung, verstaatlichte die Straßenbahnen, gründete die städtischen Elektrizitätswerke, ließ Krankenhäuser und Pflegeheime errichten und Europas modernste „Irrenanstalt“, den Otto-Wagner-Bau „Am Steinhof“. Die Wohnungsknappheit bekämpfte er nicht ohne Eigennutz, von Immobilienbesitzern erhielt Lueger massiven politischen Rückenwind. auf dem Rücken der jüdischen Bevölkerung.

Ihr gab er die Schuld am Elend, das die Industrialisierung gebracht hatte. Der Antisemitismus wird einmal zugrunde gehen, aber erst dann, wenn der letzte Jude zugrunde gegangen sein wird. Er polemisierte und bediente dieselben Stereotype wie später die Nazis: die Gier des „jüdischen Großkapitals“, den Einfluss von Juden auf Presse und Banken, die Ausbeutung der kleinen Leute. Mit kalkulierter Hetze formte der Demagoge aus den Christlichsozialen eine Großpartei.

"Wer Jud’ ist, bestimme ich", sagte Lueger. Oder: "Der Antisemitismus wird einmal zugrunde gehen, aber erst dann, wenn der letzte Jude zugrunde gegangen sein wird.

" Das imponierte einem jungen Mann aus Braunau: Adolf Hitler. In Luegers Wien kamen ihm die ersten rassistischen Ideen. In "Mein Kampf" huldigte er Lueger als "gewaltigsten deutschen Bürgermeister aller Zeiten".

"Mit so einer Vergangenheit sollte niemand in einem Park stehen", sagt die Studentin Julia heute. Arbeiter räumen gerade die letzten Bauzäune weg, die Polizei die letzten Absperrgitter der Demo.

"Würden wir eine Hitler-Statue auch schief stellen und kontextualisieren? Ich bin dafür, dass die Statue ins Museum kommt.

"kam das nicht in Frage. "Über Leerstellen lässt sich nicht sprechen", sagt die rote Kulturstadträtin. "Wenn etwas weg ist, fällt auch die Geschichte weg. " Gerade jetzt, in Zeiten eines neu aufflammenden Antisemitismus, brauche es eine "aus zeitgenössischer Sicht geführte Auseinandersetzung mit seinen historischen Grundlagen".

Aus dem Denkmal, glaubt Kaup-Hasler, sei ein Mahnmal geworden. Die Stadträtin beruft sich auf die deutsche Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann. Assmann plädiert dafür, belastete Orte nicht einfach auszulöschen, sondern kritisch zu kontex- tualisieren. In Wien heißt das meistens: Zusatztafel.

Aber nicht immer. 2012 wurde aus dem Dr.-Karl-Lueger-Ring der Universitätsring. Lösungen dazwischen hatte die Stadt sonst keine gefunden. Bis jetzt. Die Idee, Lueger zu kippen, hatte der Künstler Klemens Wihlidal schon 2011, damals noch Student an der Universität für angewandte Kunst. 2023 gewann er damit den städtischen Wettbewerb zur Umgestaltung des Denkmals.

Wihlidal will, ähnlich wie sein Lehrer Erwin Wurm, berühmt für seine aufgeblähten Autos, verkehrten Häuser und riesigen Gurken, mit dem Gewohnten brechen und Debatten anregen. Zumindest das gelingt. Unter Luegers Bronze-Augen scheiden sich die Geister. Der Pensionist Johann, Raiffeisenbank-Kapperl, Sandalen, will ein Foto mit Lueger.

"Ich hätte es traurig gefunden, wenn er weggekommen wäre", sagt er. "Der Lueger gehört zu Wien, sollen wir die Vergangenheit vergessen? " Auf Widerspruch muss er nicht lange warten. "Der Nazi gehört abgerissen", wirft ein Passant ein, Typ Dandy mit Leder-Loafer und Trenchcoat.

"Unfassbar, dass sie den Antisemit restauriert haben. "in den Nacken, ein kleines Mädchen klettert auf den Sockel der Statue. Um die Metall-Stele steht eine Menschentraube. Hier hat der Historiker Oliver Rathkolb Luegers Bedeutung eingeordnet, als Bürgermeister, als "menschenverachtender" Rhetoriker und als Antisemit.

Daneben lehnt der "schiefe Karl", wie ihn eine Pensionistin nennt. Die Blätter einer Platane wachsen ihm ins Gesicht, die Hände hat Lueger theatralisch auf die Brust geleg





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