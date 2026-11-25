Schwere Stürme und Flutkatastrophen überschatten Thanksgiving in den USA. New Yorks Parade wird verschoben, in New Jersey gilt Notstand. Reisetipps und Details.

Massive Stürme und monsterhohe Wellen trüben den traditionellen Dankbarkeitstag in den Vereinigten Staaten am Donnerstag. Besonders die Westküste bei San Francisco sowie Teile der Ostküste sind von heftigen Unwettern betroffen, die Infrastruktur beschädigen und Reisepläne durchkreuzen. Das Erntedankfest, welches in den USA zu den wichtigsten nationalen Feiertagen zählt, wird von einem befürchteten Wetterchaos überschattet.

Küstengebiete von Überflutungen betroffen

Entlang der pazifischen Küste setzten meterhohe Wellen bereits am Vortag viele Gebiete unter Wasser. In San Francisco brach ein Teil eines Holzpiers in den Pazifik, der zuvor wegen Baufälligkeit gesperrt war. Der Bürgermeister Daniel Lurie bot der Bevölkerung Sandsäcke an und warnte vor unnötigen Reisen. Die gefährlichen Flutwasserstände verschärften die Lage zusätzlich für Anrainer und Schaulustige.

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Viele Strände wurden geschlossen, darunter auch die beliebte Hafenpromenade in San Francisco. Die Behörden forderten die Menschen auf, sicheren Abstand zu den Flutzonen zu halten, um Verletzungen durch herabstürzende Wellen oder Treibgut zu vermeiden. Die Schäden an der Infrastruktur sind bereits jetzt deutlich sichtbar und beeinträchtigen den Alltag der Bewohner erheblich.

Parade in New York verschoben

Die berühmte Macy Thanksgiving Day Parade in New York wurde aus Sicherheitsgründen auf Samstag verschoben. Bürgermeister Zohran Mamdani warnte vor Überschwemmungen und gefährlichen Windböen, die am Donnerstag erwartet werden. Der Höhepunkt des Sturms soll am Nachmittag bis spätabends eintreffen.

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Die Veranstaltung wird verschoben, da bei Windgeschwindigkeiten von mehr als fünfundfünfzig Kilometern pro Stunde die Riesenglutfballons nicht aufsteigen dürfen. Der Notfalldienst prognostiziert für Donnerstag Windböen zwischen achtzig und neunundsiebzig Kilometern pro Stunde. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die heliumgefüllten Figuren dar.

Notstand in New Jersey und New York

An der Ostküste rief Gouverneurin Mikie Sherrill den Notstand für den gesamten Bundesstaat New Jersey aus. Sie erwartet großflächige Stromausfälle, die bis zum Wochenende andauern könnten. Die Bürger werden aufgefordert, am Tag vor dem Feiertag zu reisen, da die Stürme am Thanksgiving-Tag noch heftiger ausfallen werden.

Auch in New York wurde vorsorglich der Notstand ausgerufen. Der Bürgermeister warnte Autofahrer davor, durch überflutete Straßen zu fahren, da Windböen Äste und Stromleitungen herabstürzen lassen könnten. In Washington wurde die Bevölkerung ebenfalls gewarnt, vorsichtig an den Flussufern des Potomac zu sein, um Unfälle zu vermeiden.

Traditionen und Reiseverkehr

Trotz der Widrigkeiten reisen Millionen von Amerikanern zu ihren Familien. Der massive Reiseverkehr ist mit den Zuständen in Deutschland um die Weihnachtsfeiertage vergleichbar. Traditionell stehen Truthahn, Süßkartoffelauflauf mit Marshmallows und Cranberrysauce auf dem Tisch.

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Die Macy Parade, die auf die New Yorker Kaufhauskette Macy zurückgeht, begann 1924 als "Macy Christmas Parade". Die charakteristischen Riesenglutfballons kamen 1927 hinzu und ersetzten damals die zuvor mitgeführten echten Tiere. Heute sind Festwagen, Marschkapellen und Tanzgruppen fester Bestandteil des Umzugs, der trotz der Wetterlage weiterhin im kulturellen Kalender verankert bleibt.