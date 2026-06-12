Thailand trauert um Prinzessin Bajrakitiyabha im Alter von 47 Jahren

Die älteste Tochter von König Maha Vajiralongkorn, Prinzessin Bajrakitiyabha, ist nach langer Krankheit im Krankenhaus von Bangkok verstorben. Sie lag seit einem Zusammenbruch Ende 2022 im Koma. Der Palast kündigte eine öffentliche Aufbahrung und eine Ehrenbegräbnis an.

In Thailand herrscht tiefe Trauer über den Tod der beliebten Prinzessin Bajrakitiyabha , die im Alter von nur 47 Jahren verstarb. Der königliche Palast teilte mit, dass die Prinzessin, die von ihren Landsleuten liebevoll Prinzessin Bha genannt wurde, am Donnerstagabend Ortszeit friedlich im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok verschied.

Die älteste Tochter von König Maha Vajiralongkorn war im Dezember 2022 nach einem Zusammenbruch in eine Klinik eingeliefert worden und lag seitdem im Koma. In den Monaten zuvor hatte sich ihr Gesundheitszustand bereits deutlich verschlechtert, nachdem sie an mehreren Infektionen in verschiedenen Organen litt. Daraufhin sank ihr Blutdruck, und es traten Herzrhythmusstörungen auf. Zuletzt wurden ihre Lungen- und Nierenfunktion durch medizinische Geräte unterstützt.

Am Donnerstag sei ihr Zustand immer kritischer geworden, bis sie starb. Der König ordnete an, ihren Leichnam in die Thronhalle des Grand Palace in Bangkok zu überführen, wo die Öffentlichkeit Abschied von ihr nehmen kann. Später soll sie mit höchsten militärischen Ehren beigesetzt werden. Der Große Palast ist das historische und kulturelle Herz Bangkoks und ein zentrales Wahrzeichen Thailands.

Das Königshaus hatte in den vergangenen Jahren nur selten und vage über ihren Zustand informiert. Vor dreieinhalb Jahren war die Prinzessin in der nordöstlichen Provinz Nakhon Ratchasima beim Training ihrer Hunde plötzlich zusammengebrochen. Als Auslöser wurde ein Herzleiden vermutet. Seither wurde sie in Bangkok behandelt, war aber nicht mehr bei Bewusstsein.

Nach ihrem Tod haben zahlreiche Thailänder ihre Trauer bekundet und Abschied von der beliebten Königstochter genommen. Über ihren genauen Gesundheitszustand war lange wenig bekannt. Nach ihrem Zusammenbruch hatten Menschen regelmäßig einen improvisierten Altar im Krankenhaus mit ihrem Porträt geschmückt, gebetet und Blumen niedergelegt. In vielen Tempeln des Landes knieten Gläubige vor ihrem Bildnis.

Die promovierte Juristin stammte aus der ersten Ehe des Königs Maha Vajiralongkorn, der 73 Jahre alt ist. Von 2012 bis 2014 war sie als Botschafterin Thailands in Österreich tätig und arbeitete zeitweise auch bei den Vereinten Nationen in New York. Beobachtern zufolge gehörte sie seit Jahren zum engen Vertrautenkreis des Monarchen, der bisher keinen offiziellen Thronerben benannt hat. Bei der Thronfolge werden traditionell Männer bevorzugt.

Der König hat neben Prinzessin Bha offiziell noch sechs weitere Kinder aus drei verschiedenen Beziehungen. Erst im Oktober war die Mutter des Königs, Sirikit, im Alter von 93 Jahren gestorben. Sie war bis zum Tod von König Bhumibol im Jahr 2016 mehr als sechs Jahrzehnte lang Königin gewesen





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