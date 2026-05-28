Thailand führt wieder 30-Tage-Visafreiheit ein - Missbrauch als Grund

Das thailändische Kabinett hat beschlossen, die im Juli 2024 eingeführte 60-tägige visafreie Einreise für Touristen rückgängig zu machen. Ab einem nicht genau bestimmten Zeitpunkt gilt für Bürger aus 54 Ländern wieder die 30-Tage-Regel. Die Regierung begründet dies mit vermehrtem Missbrauch der längeren Aufenthaltserlaubnis, etwa für illegale Geschäftstätigkeiten oder Daueraufenthalte. Bestehende Aufenthalte bleiben bis zum Ablauf der Genehmigung gültig. Reisende sollten ihre Einreisebestimmungen vorab prüfen und bei Bedarf rechtzeitig ein Visum beantragen. Zudem gelten weiterhin strikte Passgültigkeits- und Bargeldnachweis-Anforderungen.

Schlechte Nachrichten für Thailand -Fans: Das Königreich macht die erst vor zwei Jahren eingeführte 60-tägige visafreie Einreise für Touristen wieder rückgängig. Das Kabinett beschloss eine Rückkehr zu den früheren Einreiseregeln.

Künftig dürfen Besucher aus 54 Ländern - darunter Österreich, Deutschland und die Schweiz - wieder nur noch 30 Tage ohne Visum im Land bleiben. Die 60-Tage-Regel war im Juli 2024 eingeführt worden, um den wichtigen Tourismus-Sektor nach der Corona-Pandemie anzukurbeln. Die Behörden begründen den Schritt damit, dass die längere Aufenthaltsdauer vermehrt missbraucht worden sei. Genannt werden Fälle, in denen Ausländer die Regelung genutzt hätten, um illegal Geschäfte zu betreiben oder dauerhaft im Land zu leben.

Ein genaues Startdatum steht noch nicht fest. Die Änderung soll 15 Tage nach Veröffentlichung im thailändischen Gesetzblatt wirksam werden. Reisende, die sich bereits in Thailand befinden oder noch vor Inkrafttreten der neuen Regelung einreisen, dürfen aber bis zum Ablauf ihrer bisherigen Aufenthaltsgenehmigung im Land bleiben. Für normale Urlaubsreisen von zwei oder drei Wochen ändert sich damit wenig.

Wer allerdings längere Aufenthalte, Workations oder ausgedehnte Rundreisen plant, muss sich künftig früher um ein passendes Visum kümmern. Die thailändische Botschaft rät Reisenden, vor dem Abflug über das offizielle Portal thaievisa.go.th zu prüfen, ob sie für ihren konkreten Reisezweck ein Visum benötigen. Der Reisepass muss bei Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein, sonst kann Thailand die Einreise verweigern.

Bei Touristenvisa kann zudem ein Bargeldnachweis verlangt werden: mindestens 20.000 Baht (etwa 526 Euro) pro Person oder 40.000 Baht (1.052 Euro) pro Familie. Wer ein Visum benötigt, sollte den Antrag frühestens drei Monate vor Reisebeginn stellen, da ein Visum ab Ausstellung nur drei Monate für die Einreise gültig ist





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