TFM Metallbearbeitung in Traun meldet Insolvenz an - 30 Jahre altes Unternehmen schließt

Der oberösterreichische Werkzeug- und Formenbauer TFM Technologie für Metallbearbeitung GmbH ist in die Insolvenz geschlittert. Nach einem gescheiterten Sanierungsversuch und dem Rückzug der Gesellschafterin bleiben alle 30 Mitarbeiter ohne Job. Das Unternehmen gilt als dauerhaft geschlossen.

Die oberösterreichische Metallverarbeitungsbranche hat einen weiteren schweren Schlag erlitten. Die TFM Technologie für Metallbearbeitung GmbH mit Sitz in Traun , Bezirk Linz-Land, ist nach drei Jahrzehnten erfolgreicher Tätigkeit in eine tiefe Krise geraten.

Das auf Werkzeug- und Formenbau spezialisierte Unternehmen musste am Landesgericht Linz die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens beantragen. Besonders tragisch ist, dass alle dreißig Beschäftigten ihre Arbeitsplätze verlieren werden. Die wirtschaftliche Schieflage hatte sich bereits im vergangenen Jahr abgezeichnet, als die Auftragslage spürbar nachließ. Ein erstes Sanierungskonzept samt Eigentümerwechsel wurde im Vorjahr umgesetzt, doch die erhoffte Trendwende blieb aus.

Die neue Gesellschafterin, die erst kürzlich eingestiegen war, stellte überraschend die Finanzierung ein, was dem Betrieb keine andere Wahl ließ, als den Gang zum Insolvenzgericht anzutreten. Um noch bestehende Aufträge abzuarbeiten, soll der Geschäftsbetrieb vorerst unter Aufsicht des Insolvenzverwalters fortgeführt werden.

Allerdings gilt eine vollständige Schließung als sehr wahrscheinlich. Ein Blick auf die Online-Präsenz des Unternehmens bestätigt bereits die traurige Gewissheit: Die Pforten sind für immer geschlossen. Der KSV1870 und der AKV (Alpenländischer Kreditorenverband) bestätigen, dass eine Fortführung unwahrscheinlich ist. Die Mitarbeiter wurden bereits informiert und stehen nun vor einer ungewissen Zukunft.

Für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich ist dies ein weiterer Rückschlag, der die angespannte Lage in der Metallbranche widerspiegelt. Die Insolvenzursachen sind vielfältig: Neben der rückläufigen Auftragslage und der eingestellten Finanzierung spielen auch die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit und gestiegene Kosten eine Rolle. Experten rechnen mit weiteren Pleiten in der Branche, falls sich die konjunkturelle Lage nicht bald bessert. Die TFM GmbH wurde vor 30 Jahren gegründet und hatte sich einen soliden Ruf im Werkzeug- und Formenbau erarbeitet.

Spezialisiert auf komplexe Metallbearbeitung für die Automobilindustrie und den Maschinenbau, zählte das Unternehmen zu den wichtigen Arbeitgebern in der Region. Mit dem plötzlichen Aus der Finanzierung durch die neue Gesellschafterin verlor das Unternehmen nicht nur dringend benötigtes Kapital, sondern auch jede Perspektive. Die Belegschaft, darunter viele langjährige Fachkräfte, wurde von der Nachricht überrascht. Viele von ihnen haben bereits begonnen, sich nach neuen Stellen umzusehen.

Der Arbeitsmarkt in Oberösterreich ist zwar angespannt, doch für spezialisierte Metallfachkräfte gibt es noch Chancen. Allerdings ist der Wettbewerb um freie Stellen groß. Die Insolvenz der TFM ist Teil einer Serie von Pleiten in der österreichischen Metallindustrie, die unter den Folgen der globalen Konjunkturabkühlung, steigenden Energiepreisen und Lieferkettenproblemen leidet. Die zuständigen Gläubigerschutzverbände raten betroffenen Lieferanten, ihre Forderungen umgehend anzumelden.

Das Sanierungsverfahren soll zunächst offene Aufträge abschließen, doch die endgültige Abwicklung zeichnet sich bereits ab. Die Gemeinde Traun verliert mit TFM einen traditionsreichen Betrieb. Bürgermeister und Wirtschaftsförderung zeigen sich betroffen und suchen nach Lösungen für die betroffenen Arbeitnehmer. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob es für das Unternehmen doch noch eine Rettung gibt oder ob die endgültige Schließung unausweichlich ist





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