Texas verhängt Einreiseverbot für Rinder nach Befund gefährlicher Schraubenwurmfliege

Ein Befall mit der Neuwelt‑Schraubenwurmfliege wurde in Texas entdeckt. Der Gouverneur rief Katastrophenzustand aus, verhängte ein 20‑km‑Sperrgebiet und ein Einreiseverbot für Tiere, die kürzlich in Texas waren. Sterile Fliegen sollen die Ausbreitung stoppen.

In den vergangenen Wochen hat sich ein alarmierender Befund in der Tiergesundheit rund um die texanische Rindfleischindustrie verbreitet. In zwei Kälbern, die im Süden der USA gehalten wurden, konnten Wissenschaftler die Neuwelt‑ Schraubenwurmfliege nachweisen - ein Parasitenbefall, der bislang nur selten dokumentiert war, aber aufgrund seiner zerstörerischen Wirkung große Besorgnis erregt.

Die Fliege, deren adulte Form metallisch grün oder blau schimmert und sich durch drei dunkle Längsstreifen auszeichnet, legt ihre Eier in offene Wunden von Säugetieren. Die schlüpfenden Larven nisten sich dort ein und verzehren das lebende Gewebe, was zu schweren Gewebeschäden, Schmerzen und im Extremfall zum Tod der befallenen Tiere führen kann. Auch wenn die Infektion des Menschen äußerst selten ist, stellt das potenzielle Risiko für die Gesundheit von Arbeitern in der Viehzucht und für Verbraucher eine zusätzliche Gefahr dar.

Aufgrund dieser Entdeckung hat der texanische Gouverneur Greg Abbott den Katastrophenzustand für die betroffene Region ausgerufen und eine Reihe strenger Maßnahmen konsequent umgesetzt. Kern der neuen Regelung ist ein Einreiseverbot für Rinder, Kälber, Pferde und andere Säugetiere, die sich innerhalb von 21 Tagen vor einem geplanten Grenzübertritt nach Kanada in Texas aufgehalten haben. Zusätzlich wurde ein Sperrgebiet mit einem Radius von 20 Kilometern um die betroffenen Farmen eingerichtet, um die weitere Verbreitung der parasitären Invasion zu unterbinden.

Die US‑Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins hat betont, dass das wirksamste Mittel gegen die Schraubenwurmfliege die Ausbringung steriler, unfruchtbarer Fliegen ist - ein Verfahren, das bereits in den 1960er‑Jahren erfolgreich eingesetzt wurde, um den Schädling in weiten Teilen Nordamerikas zurückzudrängen. Dabei werden männliche Fliegen in Labors gezüchtet, anschließend mit Strahlung sterilisiert und anschließend über die betroffenen Gebiete ausgesetzt. Weibchen, die sich mit diesen sterilen Männchen paaren, legen unbefruchtete Eier, sodass der Parasitenbestand nach und nach kollabiert.

Texas ist nicht nur der größte Rindfleischproduzent der Vereinigten Staaten, sondern auch ein zentraler Exporteur für den kanadischen Markt, weshalb die neuen Restriktionen weitreichende wirtschaftliche Konsequenzen haben könnten. Branchenvertreter warnen vor Lieferengpässen und steigenden Preisen, während Tierärzte und Forscher anrufen, die Präventionsmaßnahmen konsequent zu befolgen und die betroffenen Herden streng zu überwachen. Die Bundesregierung hat zugesichert, die betroffenen Landwirte finanziell zu unterstützen und gleichzeitig eng mit kanadischen Behörden zusammenzuarbeiten, um mögliche Quarantänemaßnahmen auszuräumen, sobald die Gefahr eingedämmt ist.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob die kombinierte Strategie aus biologischer Kontrolle, strengen Grenzregelungen und intensiver Überwachung ausreicht, um die Schraubenwurmfliege endgültig zurückzudrängen und die Sicherheit der Viehwirtschaft in Nordamerika zu gewährleisten





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