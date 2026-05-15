Teure Strafen für einen kurzen Stopp beim Altstoffsammelplatz in Simmering

Ein Wiener wurde wegen eines kurzen Stopps beim Altstoffsammelplatz in der Geiselbergstraße in Simmering mit teuren Strafen belegt. Er sollte viermal 110 Euro zahlen, insgesamt also 440 Euro. Die Vorfälle sollen sich zwischen Oktober und Jänner ereignet haben. Besonders brisant: Der Parkplatz grenzt direkt an eine öffentliche Sammelstelle. Der Wiener gab zu, nach dem Mülltrennen womöglich noch kurz 'geplaudert' zu haben. Missbräuchlich genutzt habe er den Parkplatz aber nie. Die Rechnungen kamen gesammelt am 19. Februar per Post – ausgerechnet während seiner Hochzeitsreise. Der Betroffene schaltete sich später eine Inkassofirma ein, die die Forderung auf satte 855,20 Euro anstieg. Um einen teuren Gerichtsprozess zu vermeiden, überwies er schließlich 404 Euro an 'Park & Control'. Spar zeigte 'größte Kulanz' und kündigte an, den Betrag zurückzuzahlen. Außerdem reagiert der Supermarkt auf den Missstand selbst: Die erlaubte Aufenthaltsdauer außerhalb der Öffnungszeiten wird von 10 auf 15 Minuten erhöht.

Ein Wiener wurde wegen eines kurzen Stopps beim Altstoffsammelplatz in der Geiselbergstraße in Simmering mit teuren Strafen belegt. Er sollte viermal 110 Euro zahlen, insgesamt also 440 Euro.

Die Vorfälle sollen sich zwischen Oktober und Jänner ereignet haben. Besonders brisant: Der Parkplatz grenzt direkt an eine öffentliche Sammelstelle. Der Wiener gab zu, nach dem Mülltrennen womöglich noch kurz 'geplaudert' zu haben. Missbräuchlich genutzt habe er den Parkplatz aber nie.

Die Rechnungen kamen gesammelt am 19. Februar per Post – ausgerechnet während seiner Hochzeitsreise. Der Betroffene schaltete sich später eine Inkassofirma ein, die die Forderung auf satte 855,20 Euro anstieg. Um einen teuren Gerichtsprozess zu vermeiden, überwies er schließlich 404 Euro an 'Park & Control'.

Spar zeigte 'größte Kulanz' und kündigte an, den Betrag zurückzuzahlen. Außerdem reagiert der Supermarkt auf den Missstand selbst: Die erlaubte Aufenthaltsdauer außerhalb der Öffnungszeiten wird von 10 auf 15 Minuten erhöht





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Recht Rechtsmissbrauch Parkplatzüberwachung Altstoffsammelplatz Simmering Geiselbergstraße Teure Strafen Happy End

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