Teure biologische Verfehlung: Wiener Jurist wird wegen Flatulenz und Gelächter zur Kasse gebeten

Ein absurder Vorfall in Wien führt dazu, dass ein Anwaltsangestellter zwei Geldstrafen erhält: einmal wegen eines entwischenen Darmwindes und einmal wegen des anschließenden Lachens darüber.

In der österreichischen Hauptstadt Wien kam es kürzlich zu einem Vorfall, der in seiner Absurdität kaum zu übertreffen ist und derzeit für reichlich Gesprächsstoff in der lokalen Presse sorgt.

Im Zentrum der Ereignisse steht ein Mitarbeiter einer namhaften Wiener Anwaltskanzlei, der durch eine unglückliche Kombination aus biologischen Bedürfnissen und einem suboptimalen Timing in die Arme der Justiz geriet. Die gesamte Geschichte begann an einem späten Abend im Dezember, als der Jurist in der Nähe seiner Wohnung einen kurzen Moment der Entspannung suchte. Während er an einem Zigarettenautomaten stand und gleichzeitig ein dringendes berufliches Telefonat führte, befand er sich in einer Phase hoher mentaler Konzentration.

In diesem Augenblick geschah es, dass ihm ein Darmwind entwich, genau in dem Moment, als ein uniformierter Streifenpolizist in geringer Entfernung an ihm vorbeiging. Was zunächst wie ein banales Missgeschick klang, entwickelte sich schnell zu einem rechtlichen Problem. Der Polizeibeamte reagierte prompt und wies den Mann in einem belehrenden Ton darauf hin, dass ein solches Verhalten im öffentlichen Raum nicht akzeptabel sei und er keinen Schaas lassen solle.

Der Jurist, der sich in dieser Situation zunächst überrumpelt fühlte, nahm die Ermahnung zunächst zur Kenntnis. Doch die Absurdität der Situation begann erst nach dem eigentlichen Vorfall richtig zu wirken. Während er sein Telefonat fortsetzte und dem Gesprächspartner vermutlich von der gerade erlebten, höchst skurrilen Interaktion mit dem Beamten berichtete, überkam ihn ein heftiger Lachanfall. Er fand die Vorstellung, von einem Polizisten wegen eines natürlichen Körpervorgangs belehrt zu werden, schlichtweg komisch.

Leider war er sich nicht bewusst, dass der Beamte immer noch in Hörweite war und jede seiner Reaktionen genau beobachtete. Der Polizist, der das Lachen nicht als humorvolle Reaktion auf eine peinliche Situation, sondern als bewusste Herabwürdigung seiner Autorität interpretierte, kehrte zurück. In einem kühlen Ton forderte er den Ausweis des Mannes an.

Es folgte eine kurze, aber prägnante Befragung, in der der Jurist fast schon ironisch nachfragte, ob er nun tatsächlich zwei separate Anzeigen erhalten würde – eine für den eigentlichen Wind und eine zweite für sein anschließendes Gelächter. Zur Überraschung des Betroffenen wurde diese Frage bejaht. In der Folge flatterten dem Wiener zwei Strafverfügungen ins Haus, die jeweils eine Summe von 150 Euro forderten. Die Begründung für die erste Strafe lautete, dass der Mann den öffentlichen Anstand verletzt habe.

Die zweite Strafe wurde damit gerechtfertigt, dass eine rechtmäßig geführte Amtshandlung ins Lächerliche gezogen worden sei. Die Gesamtsumme von 300 Euro für einen kurzen Moment der Unachtsamkeit und eine Portion Humor erscheint vielen Beobachtern als überzogen. Besonders die rechtliche Einordnung eines biologischen Vorgangs als Verletzung des öffentlichen Anstands wirft Fragen zur Verhältnismäßigkeit auf. Der betroffene Anwaltsangestellte hat die Strafen bisher nicht beglichen, was darauf hindeutet, dass er die Rechtmäßigkeit dieser ungewöhnlichen Sanktionen möglicherweise anfechten möchte.

Dieser Fall zeigt auf drastische Weise, dass in der Interaktion mit staatlichen Organen selbst das Lachen über die eigene Peinlichkeit als Affront gewertet werden kann, wenn die entsprechende Person dies so auslegt. Die Geschichte ist ein Paradebeispiel für die manchmal starre Auslegung von Vorschriften im öffentlichen Raum und die geringe Toleranz gegenüber menschlichen Schwächen im Dienst der Ordnung





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