Steigende Preise erschweren das Geschenkkaufen. Die Johannes Kepler Universität Linz und die Volkshilfe Oberösterreich zeigen die Lücken auf und starten eine Hilfsaktion in Linz.

Die anhaltende Inflation prägt auch in der vorweihnachtlichen Zeit das Konsumverhalten in Österreich erheblich. Eine aktuelle Untersuchung der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz macht deutlich, wie stark die finanziellen Belastungen durch die Teuerung die Planung des Weihnachtsfestes beeinflussen. Viele Familien stehen vor der schwierigen Aufgabe, zwischen notwendigen Ausgaben und dem Wunsch nach Geschenken für die Kinder zu abwägen.

Finanzielle Belastung durch Inflation

Die Umfrage der Johannes Kepler Universität Linz hat das Konsumverhalten von 1.072 Personen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren detailliert erfasst. Die Ergebnisse verdeutlichen den direkten Zusammenhang zwischen dem verfügbaren Einkommen und der Bereitschaft, Geld für Weihnachtsgeschenke auszugeben. Besonders Haushalte, deren monatliches Nettoeinkommen weniger als 2.000 Euro beträgt, spüren die hohen Preise am stärksten.

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In der genannten Einkommensgruppe planen 21 Prozent der Befragten in diesem Jahr gänzlich auf den Kauf von Weihnachtsgeschenken zu verzichten. Ein weiterer großer Anteil von 35 Prozent möchte zwar Besinnliches schenken, plant dabei aber deutlich weniger Geld auszugeben als im Vorjahr. Diese Zahlen belegen, wie tiefgreifend die Wirtschaftskrise in die privaten Haushalte eingedrungen ist.

Auswirkungen auf den Weihnachtsmarktbesuch

Der finanzielle Druck zeigt sich nicht nur bei den Geschenken, sondern auch bei traditionellen winterlichen Aktivitäten wie dem Besuch von Christkindlmärkten. Während 85 Prozent der Befragten aus einkommensstarken Haushalten mindestens einen Besuch auf einem solchen Markt planen, sind es bei Menschen mit deutlich geringerem Einkommen nur 67 Prozent.

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Diese Diskrepanz unterstreicht, dass die Teuerung soziale Unterschiede bei der Teilhabe an kulturellen und familiären Traditionen verstärkt. Wer sich den Kaufkraftverlust nicht leisten kann, verzichtet oft auf den kleinen Konsum außerhalb der Wohnung, was die festive Atmosphäre für diese Gruppen ebenfalls trübt.

Kooperationsprojekt mit Schülern der Linzer HLW

Gegen diese Tendenz stemmt sich die Volkshilfe Oberösterreich gemeinsam mit Schüler der Linzer Handelsakademie (HLW) für Kommunikations- und Mediendesign. Das Projekt soll Kindern helfen, die von Armut betroffen sind, und ihnen eine Freude in der Weihnachtszeit schenken. Simon Weiß, Geschäftsführer der Volkshilfe Oberösterreich, betont in diesem Zusammenhang, dass man der anhaltenden Teuerung etwas entgegensetzen muss, das konkret Wert hat und Freude bereitet.

In der Linzer Passage auf der Landstraße hat die Organisation einen Weihnachtsbaum aufgestellt, an dem aktuell 62 spezifische Wünsche hängen. Die Wünsche der bedürftigen Kinder sind sehr unterschiedlich und reichen von einem Spielzeugklavier über eine Kinderküche bis hin zu notwendiger warmer Winterkleidung. Die Schüler der HLW haben die Kommunikation und das Design dieser Aktion mitgestaltet.

So können Bürger Geschenke übergeben

Bürger, die einem Kind einen dieser Weihnachtswünsche erfüllen möchten, können einen der Zettel vom Baum nehmen und das entsprechende Geschenk besorgen. Die abgegebenen Geschenke müssen bis zum 14. Dezember an festgelegten Standorten in Linz hinterlegt werden. Damit wird ein schneller und direkter Weg geschaffen, um hilfsbedürftigen Familien im lokalen Raum zu unterstützen.