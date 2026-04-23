Ein umfassender Bericht über aktuelle Ereignisse in Österreich, darunter der Prozess gegen einen mutmaßlichen Terroristen, der Start der Badesaison, Ermittlungen gegen einen ehemaligen Bundeskanzler und Einblicke in die Deradikalisierung Jugendlicher.

Die Anwältin Anna Mair hat sich auf die Verteidigung von Terrorverdächtigen spezialisiert und vertritt auch Beran A., dem die Planung eines Anschlags auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien zur Last gelegt wird.

Parallel dazu steht der Prozess gegen einen 15-Jährigen an, der einen Anschlag auf den Wiener Westbahnhof geplant hatte, ebenfalls vertreten durch Mair. Sie betont, dass ihre Aufgabe darin besteht, die Täter und nicht die Taten zu verteidigen, und dass bloße Gesinnung in Österreich nicht strafbar ist. Die Frage, wie man junge Menschen zurückgewinnen kann, nachdem sie sich in die Ideologie des Islamismus verfangen haben, steht im Mittelpunkt eines Interviews mit Mair.

Sie diskutiert mögliche Deradikalisierungsmaßnahmen, wobei stets die Interessen ihrer Mandanten berücksichtigt werden müssen. Neben diesem brisanten Fall steht der Start der Badesaison in Wien vor der Tür, und es werden bereits wichtige Informationen dazu bekannt gegeben. Ein weiterer aktueller Vorfall betrifft den ehemaligen SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, gegen den wegen seiner Rolle als Aufsichtsrat in Unternehmen des Immobilienkonzerns René Benko ermittelt wird. Es geht dabei um die Frage, ob er mögliche Unregelmäßigkeiten erkannt und ignoriert hat.

Der Übergang ins Erwachsenenleben stellt junge Menschen vor Herausforderungen, die sich im Laufe der Zeit verändert haben, insbesondere durch den zunehmenden Druck sozialer Medien. Die Kinder- und Jugendpsychiaterin Ruth Weissensteiner, die nach zehn Jahren in Wien-Favoriten in Pension geht, teilt ihre Erkenntnisse über die junge Generation. Ein überraschender Fakt: Mehr als die Hälfte der in Österreich verzehrten Gurken stammt aus Wien.

Die Pflanzzeit für Gemüse, Kräuter und Blumen ist angebrochen, und Praskac bietet eine praktische 12er-Box für Gemüse und Balkonblumen an. Anna Mair, die aufgrund ihrer Arbeit Morddrohungen erhalten hat, wird Beran A. vor Gericht vertreten. Sie äußert sich vor dem Prozess nur zurückhaltend zu ihrem Mandanten, um die Geschworenen nicht zu beeinflussen. Im Gespräch betont sie die Schwierigkeiten der Deradikalisierung, insbesondere bei Jugendlichen, die sich bereits tief in der Ideologie verfangen haben.

Sie unterscheidet zwischen der Anradikalisierung, bei der eine Strafandrohung und sozialarbeiterische Betreuung oft ausreichen, und Fällen, in denen das Gedankengut bereits zu fest verankert ist. Der Jugendliche, der einen Anschlag auf den Westbahnhof geplant hatte, stand kürzlich erneut vor Gericht





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