Terrorverdacht um Taylor Swift Konzerte: Prozessbeginn in Wiener Neustadt

Nach der Abwendung eines möglichen Terroranschlags auf Taylor Swift Konzerte in Wien beginnt der Prozess gegen den Hauptverdächtigen Beran A. Im Fokus stehen auch seine Kontakte zu IS-Sympathisanten in Deutschland.

Die geplante Mega-Show der US-amerikanischen Pop-Sängerin Taylor Swift im Sommer 2024 in Wien ist aufgrund einer schwerwiegenden Terrorermittlung endgültig abgesagt worden. Ursprünglich waren drei Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion für insgesamt 170.000 Fans vorgesehen.

Die Ermittlungen führten zur Festnahme von Beran A., einem 21-jährigen Mann aus Ternitz, Niederösterreich, der verdächtigt wird, einen Anschlag auf die Konzerte geplant zu haben. Die Ermittlungen wurden durch Hinweise des US-Geheimdienstes CIA initiiert, die auf den jungen Mann aufmerksam machten. Beran A., ein gläubiger Muslim, soll detaillierte Pläne für ein Blutbad ausgearbeitet haben, die den Überfahren von Fans mit seinem Auto, die Zündung eines Sprengsatzes und Angriffe mit einem Messer umfassten.

Die Ermittlungen ergaben, dass dies nicht der erste geplante Anschlag von Beran A. gewesen sein soll. Bereits im Februar 2024 soll er gemeinsam mit Hasan E. in Saudi-Arabien und Arda K. in Istanbul einen Anschlag geplant haben. Während Hasan E. in Mekka tatsächlich einen Anschlag verübte und daraufhin festgenommen wurde, kehrten Beran A. und Arda K. offenbar aufgrund von Angst zurück nach Österreich. Beran A. muss sich nun ab Dienstag vor dem Landesgericht Wiener Neustadt für die geplanten Anschläge verantworten.

Im Rahmen des Prozesses sollen auch Zeugenaussagen von mehreren Personen aus Deutschland angehört werden, die mutmaßlich in die Anschlagspläne verwickelt waren. Diese Kontakte sollen eine entscheidende Rolle bei der Radikalisierung und der Planung des Anschlags auf das Taylor Swift Konzert gespielt haben. Die Beweislage ist umfangreich und belastend. Bei der Durchsuchung des Elternhauses von Beran A. fanden Cobra-Beamte im Garten und im Kühlschrank Sprengstoff-Experimente.

Darüber hinaus wurden große Mengen Aceton und Säure, Zünder und eine Redbull-Dose, die als Bombenhülle dienen sollte, sichergestellt. Bei der Herstellung der Sprengstoffe soll Beran A. von einem 16-jährigen Syrer aus Frankfurt (Oder) unterstützt worden sein. Die beiden jungen Männer, die sich im Juli 2024 über die Plattform TikTok kennengelernt hatten, sympathisierten mit dem Islamischen Staat (IS).

Der Syrer soll Beran A. nicht nur bei der Herstellung der Sprengstoffe geholfen, sondern auch bei der Abgabe eines Treueeides an den IS unterstützt haben. Laut Vernehmungsprotokollen des Bundeskriminalamts (BKA) hatten die beiden Terrorverdächtigen sogar über einen gemeinsamen Doppelschlag in Deutschland und Österreich fantasiert. Der 16-jährige Syrer wurde bereits im August 2025 verurteilt und soll am 19. Mai als Zeuge gegen Beran A. aussagen.

Neben dem Syrer wird auch eine weitere deutsche Kontaktperson von Beran A. aussagen: Nahri G., eine 19-jährige Frau aus Bremen. Beran A. und Nahri G. sollen nach islamischem Recht verheiratet sein. Auch Nahri G. soll eine gewaltverherrlichende Gesinnung haben und Fantasien über Tötungen hegen. Sie wurde bereits in Wien zu 18 Monaten bedingter Haft verurteilt.

Die Ermittlungen zeigen ein beunruhigendes Bild von Radikalisierung und Terrorismus, das auch junge Menschen in Europa betrifft. Die Absage der Taylor Swift Konzerte ist ein deutliches Zeichen dafür, wie ernst die Bedrohungslage ist und wie wichtig die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden ist, um solche Anschläge zu verhindern





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