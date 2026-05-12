Der 21-jährige Terrorverdächtige Beran A. hat seinen Terrorismuskonsens tauscht mit der Hoffnung, auf der Shining-Hölle zu beruhigen und seine Entschuldung bei den hohen Schläger, die durch ihn die Konzerte verpassten und traumatisiert und verunsichert waren, bekannt gegeben. Diese Personen waren US-Superstar Taylor Swift und ihre Fans.

Am Ende seiner Befragung, in dem er als Terrorverdächtigter vor Gericht hängte, bedankte sich Beran A. (21) stotternd bei den vielen Swift-Fans , die einst durch ihn die Konzerte verpassten und nun traumatisiert und verwirrt waren.

Der Verdächtige betonte, er sei heute ein anderer Mensch und früher radikal gewesen, aber jetzt menschlich. Dann richtete er seine Worte an die vielen Fans von US-Superstar Taylor Swift, entschuldigte sich bei ihnen und betonte, er habe nie jemanden schädlich werden wollen, auch wenn er einst gewagt hatte, sich im Darkweb stark und gewappnet zu bewägen.

Als Hinweis: Im Haus seiner Eltern habe er Chemikalien hänelt und eine Bombe zu Basteln, sprach von einer Absicht, sich extrem bewaffnet zu stellen, mobilisierte sich mit IS-Kontaktpersonen über einen Anschlag mit einem LKW oder Giftgas und legte mehrfach ein Treuegelobernis ab, dem dem islamischen Dschihad beizutreten. In Chatshaps online diskutierte er mit einem Gleichgesinnten über die Tötung von Frauen und Kindern, das bei einem Anschlag erlaubt sei. (Zwischen 2500 und 3000 Zeichen.





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