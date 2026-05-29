Terrorurteile in Wiener Neustadt: Zwei IS-Anhänger verurteilt

Die 21-jährigen Beran A. und Arda K. wurden wegen terroristischer Vereinigungen und Anschlagsplanung verurteilt. Sie zeigten Reue und durchlaufen Deradikalisierungsprogramme.

Nach der Rechtskraft ihrer Urteile werden die beiden jungen Männer, Beran A. und Arda K., als Gefangene klassifiziert und in eine für sie geeignete Vollzugsanstalt verlegt.

Bis dahin ist davon auszugehen, dass die 21-Jährigen ihre Untersuchungshaft weiter in Einzelhaft verbringen. In der Justizanstalt Wiener Neustadt werden sie psychologisch betreut und von Mitarbeitern einer Deradikalisierungsstelle unterstützt. Regelmäßig erhalten sie Besuch von ihren Familien. Die Verteidigerin von Beran A., Anna Mair, betonte am Freitagmittag, dass es in der Strafhaft entscheidend sei, den Verurteilten Perspektiven zu bieten.

Ihr Mandant sei sich bewusst, dass er einige Jahre im Gefängnis verbringen müsse, aber wenn er entlassen werde, sei er noch immer ein junger Mann. Daher sei es wichtig, ihm die Möglichkeit einer Berufsausbildung zu geben. Mair schlug vor, dass Beran A. für einen handwerklichen Beruf geeignet sei. Von essenzieller Bedeutung sei, dass man ihn in Haft nicht allein mit seinen Gedanken lasse.

Seit seiner Festnahme am 7. August 2024 durchlaufe Beran A. ein Deradikalisierungsprogramm, das er laut seiner Rechtsvertreterin auch annehme. Er habe seine damalige Einstellung geändert und viele seiner Ansichten überdacht. Das Thema Religion spiele insofern keine Rolle mehr, als er erkannt habe, dass er damals keine Religion gelebt habe, sondern eine Ideologie.

Vom Gedankengut der radikal-islamischen Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) habe sich Beran A. distanziert





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