Terroranschlag in Krakau: Toter Schütze tötet sechs Menschen

Ein mutmaßlich rechtsextrem motivierter Terroranschlag erschüttert Krakau. Ein Schütze tötet sechs Menschen auf dem Marktplatz und wird nach einem Geiseldrama in einer anderen Stadt festgenommen.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Polen s haben die tödlichen Schüsse auf dem Marktplatz von Krakau offiziell als terroristische Straftat eingestuft. Der Angriff, der am Samstag stattfand, forderte mindestens sechs Menschenleben und verletzte zahlreiche weitere Personen schwer. Die Behörden gehen davon aus, dass die Tat mutmaßlich rechtsextrem motiviert war, auch wenn ein politisches Motiv nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird. Unter den Verletzten befindet sich auch eine Person aus Österreich, was die internationale Tragweite des Vorfalls unterstreicht.

Tathergang und Ermittlungsstatus

Der 24-jährige Täter schoss am Samstag aus einem Fahrzeug heraus wahllos auf Passanten im historischen Zentrum der zweitgrößten Stadt Polens. Die Staatsanwaltschaft des Landes teilte auf der Plattform X mit, dass wegen der Tötung von sechs Personen sowie des versuchten Mordes an zahlreichen weiteren Menschen ermittelt wird. Zu den Opfern zählen auch Polizeibeamte, wobei die Behörden betonen, dass diese Tat einen klaren terroristischen Charakter aufwies. Die Ermittler stufen den Vorfall als besonders gravierenden Angriff auf die öffentliche Sicherheit ein.

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Zusätzlich zu den Schüssen in Krakau wird wegen der Tötung von drei weiteren Personen in der Stadt Ostrowiec Swietokrzyski ermittelt. Diese Stadt liegt etwa zwei Fahrtstunden nordöstlich von Krakau. In einem Wohnhaus in dieser Stadt wurden die Familie des mutmaßlichen Schützen gefunden: Vater, Mutter und Schwester wurden tot mit Schussverletzungen aufgefunden. Das Beweismaterial deutet laut den Ermittlungsbehörden stark darauf hin, dass diese Morde und der Anschlag in Krakau von derselben Person begangen wurden. Der Täter wurde am Samstag von der Polizei angeschossen und festgenommen, wie Innenminister Marcin Kierwinski bereits damals mitteilte.

Motiv und rechtsextreme Ideologien

Zu den genauen Motiven des Täters gibt es noch keine abschließende Klarheit. Innenminister Marcin Kierwinski erklärte jedoch, dass der 24-Jährige nach ersten Erkenntnissen sehr radikale Ansichten vertreten habe. Es gebe Anzeichen dafür, dass er von rechtsextremistischen Ideologien fasziniert gewesen sei, obwohl diese Verbindung noch einer näheren Überprüfung bedarf. Die Behörden bleiben vorsichtig mit der definitiven Klassifizierung des politischen Hintergrunds, betonen aber die extremistischen Züge der Taten.

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Auch der polnische Ministerpräsident Donald Tusk sprach sich klar für die Einordnung als Terrorismus aus. Er bezeichnete den brutalen Angriff auf lebende Menschen in Krakau als den drastischsten Fall von Terrorismus, den Polen bisher kennengelernt habe. Diese Stellungnahme unterstreicht die Schwere des Vergehens auf höchster politischer Ebene und deutet auf die besondere Bedrohungslage hin, die von solchen ideologisch motivierten Gewalttaten ausgeht. Die Regierung setzt nun auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen und internationale Kooperation zur Prävention.

Opferzahlen und internationale Betroffenheit

Der Große Ring in Krakau, das UNESCO-Welterbe, ist ein beliebtes Touristenziel und zog an jenem Samstag Menschen aus aller Welt an. Von den sechs Todesopfern stammten vier aus Polen, eines aus Großbritannien und eine weitere Frau war Ausländerin. Das Alter der Toten lag zwischen 32 und 61 Jahren, was die Vielfalt der Betroffenen zeigt. Neben den Todesopfern sind mehrere Ausländer verletzt worden. Genannt werden Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal, Österreich und Russland. Die genauen Zahlen der Verletzten variieren in den ersten Berichten, doch die internationale Dimension ist unübersehbar.

Zu den Schwerverletzten gehören auch mehrere Kutscher, die traditionelle Droschken auf dem Marktplatz führen. Dorota Litwicka, die Vorsitzende des Vereins Krakauer Kutscher, teilte mit, dass viele ihrer Kolleginnen und Kollegen zu Schaden gekommen seien. Zwei Kutscher kämpfen um ihr Leben, während mehrere weitere schwere Verletzungen erlitten haben. Auch mehrere Kutschpferde haben oberflächliche Verletzungen davongetragen. Diese Detailbeschreibung verdeutlicht die Chaoslage am Tatort und die Zerstörung einer lokalen Tradition durch die gewaltsame Tat.

Reaktion der Stadt und kirchliche Solidarität

Der Erzbischof von Krakau, Grzegorz Rys, rief die Menschen in Polen zum Zusammenhalt auf. Der 62-jährige römisch-katholische Geistliche betonte, dass man in einem solchen Augenblick nicht gleichgültig sein könne und wolle. Krakau ist ein stark katholisch geprägtes Land, weshalb seine Worte besondere Bedeutung haben. Rys führte aus, dass Gewalt, Aggression und Hass alle Grenzen überschritten hätten. Die Kugeln des Angreifers hätten unschuldige, nichtsahnende Menschen getroffen, und jeder hätte an diesem Ort auf dem Großen Ring sein können. Er appellierte an die Gläubigen, ihren Widerstand gegen Hass und Gewalt auf christliche Weise zu bekunden. Die Stadt Krakau mit ihren historischen Renaissancebauten und dem Wawel-Schloss steht nun symbolisch für Trauer und Einheit.