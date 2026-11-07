Terroranschlag in Krakau: Sechs Tote, Innenminister nennt rechtsextreme Motive

Polens Premier Donald Tusk stuft den Schussangriff auf den Hauptplatz von Krakau als terroristischen Akt ein. Der mutmaßliche Täter wurde als Anhänger rechtsextremer Ideologien identifiziert.

Bei einem tödlichen Schussangriff auf den historischen Marktplatz in Krakau sind am Samstagnachmittag mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Der polnische Premierminister Donald Tusk bezeichnete die Tat unverzüglich als Akt des Terrorismus, nachdem der Schütze aus einem fahrenden Auto wahllos auf Passanten gefeuert hatte. Die Attacke ereignete sich gegen 15.00 Uhr und forderte zunächst vier Frauen und zwei Männer als Tote, darunter einen britischen Staatsbürger. Insgesamt wurden 16 weitere Personen verletzt, wobei der Schweregrad der Verletzungen bei zwölf Betroffenen als kritisch oder lebensbedrohlich eingestuft wurde.

Detailanalyse der Tatdynamik und Beweismittel

Die Polizei Krakau gab an, dass der mutmaßliche Schütze ein halbautomatisches Sturmgewehr verwendete und während der Attacke Tarnkleidung trug. Aus dem Fahrzeug des Täters sicherte die Beamte weitere Waffen und Munition. Laut Angaben des Innenministeriums könnte es sich bei dem Angreifer um einen 25-jährigen Polen handeln. Die Identifizierung erfolgte bereits am Nachmittag desselben Tages, wie das Onlinemedium Onet berichtete. Der Verdächtige hatte sich den Einsatzkräften nicht gestellt, sondern feuerte auf hinzukommende Polizisten, wobei zwei von diesen verletzt wurden. Nach einem Schusswechsel wurde der Mann angeschossen und in ein Krankenhaus eingeliefert.

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Politische Reaktionen und Einordnung als Terrorismus

Innenminister Marcin Kierwinski erklärte am Samstagabend, dass alles auf rechtsextreme Ideologien als Motiv hindeute. Der Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sprach ebenfalls von einem terroristischen Akt. Präsident Karol Nawrocki versicherte in einer öffentlichen Erklärung, seine Gedanken galten den Opfern, den Verletzten und deren Familien. Regierungschef Donald Tusk kündigte auf einer Pressekonferenz des Krisenstabs an, dass Polen am Sonntag und Montag zwei landesweite Trauertage abhalten wird. Die Stadt Krakau mit ihren rund 800.000 Einwohnern ist die zweitgrößte Metropole des Landes.

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Opfer im Umfeld und Ermittlungen am Tatort

Zusätzliche Tragik ergibt sich aus Funden in der Wohnung des mutmaßlichen Täters. Mit Hilfe einer Drohne, die eingesetzt wurde, um den Verdacht auf Sprengstoff im Haus abzuklären, konnten drei weitere Leichen entdeckt werden. Es handelt sich um zwei Frauen und einen Mann, die wahrscheinlich die engsten Familienangehörigen des Schützen waren. Die Nachrichtenagentur PAP berichtete unter Berufung auf einen Fotoreporter, dass der Täter auf seiner Flucht an einer Kreuzung mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. Im Kofferraum des abgestürzten Autos sicherten die Behörden zudem einen Militärrucksack und ein Bajonett.