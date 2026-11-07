Terroranschlag in Krakau: Rechtsextremist tötet sechs Menschen

Ein rechtsradikaler Täter erschoss in Krakau sechs Menschen und verletzte dutzende. Polen ruft zur Staatstrauer aus. Internationale Empörung über das Massaker.

Ein wahlloser Amoklauf in der polnischen Metropole Krakau hat am späten Samstagabend die Stadt in Schockversetzung versetzt. Ein Mann war aus einem Fahrzeug heraus mit einer halbautomatischen Waffe auf Passanten geschossen und hatte dabei vier Frauen sowie zwei Männer getötet. Bei dem Gewaltakt wurden mindestens 16 weitere Personen verletzt, darunter zwei Polizeibeamte und Staatsbürger aus Deutschland, Portugal, Russland sowie Großbritannien.

Amoklauf in Krakau tötet sechs Menschen

Die Zahl der Toten stieg im weiteren Verlauf des Sonntags auf sechs an. Wie der polnische Regierungschef Donald Tusk bei einer Pressekonferenz des Krisenstabs mitteilte, wurden in dem Haus des Täters drei weitere Leichen gefunden. Bei den Opfern handele es sich wahrscheinlich um die engsten Familienangehörigen des Verdächtigen, konkret um zwei Frauen und einen Mann. Diese Informationen zog die polnische Führung aus Aufnahmen einer Drohne, die den Tatort dokumentiert hatte. Die Polizei hatte zuvor Verdacht geschöpft, dass sich im Gebäude Sprengsätze befinden könnten, was die Ermittlungen erschwerte.

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Täter von rechtsextremen Ideologien beeinflusst

Die Motive des Täters stehen im Mittelpunkt der aktuellen Ermittlungen. Der polnische Innenminister Marcin Kierwinski gab bekannt, dass der Mittzwanziger von rechtsextremen Ideologien fasziniert gewesen sei. Diese Einschätzung müsse jedoch noch näher überprüft werden, betonte der Minister. Der verdächtigte Mann stammt ursprünglich aus der Woiwodschaft Heiligkreuz im Südosten Polens. Bei der Razzia in seiner Wohnung sicherte die Polizei nicht nur den Taterfolg, sondern fand auch eine erhebliche Menge an weiteren Waffen und Munition in seinem Auto.

Staatstrauer und internationale Solidarität

Als Reaktion auf die Tragödie kündigte der polnische Staatspräsident Karol Nawrocki für Sonntag und Montag eine landesweite Staatstrauer an. Die empörenden Reaktionen aus dem Ausland ließen nicht lange auf sich warten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte die Tat schockierend und überbrachte sein aufrichtiges Beileid. Auch die EU-Spitze zeigte sich bestürzt. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sprach von einer Tragödie, die weit über Polen hinaus zu spüren sei, und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen übermittelte ihre Kondolenzbotschaft an die Opferfamilien und Einsatzkräfte.

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Schwere Verletzte und Waffenarsenal

Der medizinische Zustand der Überlebenden bleibt kritisch. Krzysztof Kleczar, der Chef der Woiwodschaft Kleinpolen, gab bekannt, dass zwölf der 16 Verletzten in einem kritischen oder lebensgefährlichen Zustand im Krankenhaus behandelt werden. Der Schütze verwendete bei dem Angriff eine halbautomatische Langwaffe, die einer amerikanischen Sturmgewehr-Variante vom Typ AR-15 ähnelt, und führte zudem eine Pistole bei sich. Das Arsenal an seinem Tatort deutet auf eine wohlüberlegte und vorbereitete Tat hin, wobei die Polizei den Täter selbst als angeschossen festnahm.

Politischer Kontext und Sicherheitsbedenken

Die Tat löste nicht nur Trauer, sondern auch politische Debatten über die Rolle von Extremismus aus. Die österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisinger erklärte, dass Rechtsextremismus nicht über Nacht entstehe. Sie warnte davor, dass menschenfeindliche Rhetorik salonfähig werde, wenn politische Verantwortungsträger wegsehen oder Hass verstärken. Dieser Aufruf zur Wachsamkeit gilt besonders in Krakau, einer UNESCO-Welterbestadt mit mehr als 800.000 Einwohnern, die als beliebtes Touristenziel gilt und nun mit den Folgen einer schweren Sicherheitskrise konfrontiert ist.