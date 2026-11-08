Terroranschlag in Krakau: Österreicherin getötet, sechs Tote insgesamt

Bei einem rechtsextremen Terroranschlag in Krakau starben sechs Menschen, darunter eine Niederösterreicherin. Polen führt Staatstrauer, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Am Sonntag, den 8. November 2026, bestätigte die niederösterreich ische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den tragischen Tod einer 51-jährigen Frau aus dem Bezirk Gänserndorf. Die Opferin war am Samstag im Rahmen eines Kurzurlaubs mit ihrem Ehemann auf dem Marktplatz von Krakau einem mutmaßlich rechtsextremen Anschlag zum Opfer gefallen. Auch der Ehemann der getöteten Niederösterreich erin erlitt bei den wahllosen Schüssen Verletzungen, wobei der genaue Schweregrad seiner Wunden zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell bestätigt worden war.

Ermittlungen stufen Tat als Terrorismus ein

Die polnische Staatsanwaltschaft hat den Vorfall in Krakau offiziell als terroristische Straftat klassifiziert. Nach Angaben der Behörden starben insgesamt sechs Personen bei dem Angriff auf dem historischen Marktplatz, der als Drehkreuz für Touristen aus aller Welt gilt. Die Ermittler ermitteln wegen Totschlag an sechs Menschen sowie des versuchten Mordes an zahlreichen weiteren Personen. Zu den Verletzten zählen auch Polizeibeamte, wobei das Beweismaterial darauf hindeutet, dass die Gewalttaten von derselben Person ausgingen.

Also read Tödlicher Terroranschlag in Krakau: Sechs Tote, zehn Vermisste und ein mutmaßlicher Rechtsextremist

Aktionsradius erstreckt sich bis Ostrowiec Swietokrzyski

Die Ermittlungen zeigen, dass der Tatort nicht auf Krakau beschränkt war. Parallel dazu ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen der Tötung von drei weiteren Personen in der Stadt Ostrowiec Swietokrzyski, die etwa zwei Fahrtstunden nordöstlich von Krakau liegt. Dort wurden ein Vater, eine Mutter und die Schwester des mutmaßlichen Schützen tot mit Schussverletzungen in ihrem Wohnhaus aufgefunden. Innenminister Marcin Kierwinski bestätigte, dass der 24-jährige Täter bereits am Samstag angeschossen und festgenommen worden war. In dem Haus in Ostrowiec Swietokrzyski sicherten die Polizisten sieben Schusswaffen und eine erhebliche Menge Munition.

Politisches Echo und Trauer in Österreich und Polen

Das politische Echo auf die Tat war sofort und von tiefer Betroffenheit geprägt. Bundespräsident Alexander von der Bellen veröffentlichte eine Erklärung auf der Plattform X, in der er seine tiefe Bestürzung zum Ausdruck brachte und die Gedanken den Angehörigen der Opfer gelten. Auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) informierte schnell über das Schicksal des Ehepaars. Sie dankte dem Generalkonsulat in Krakau und der Botschaft in Warschau für den raschen Einsatz und versicherte, dass das Außenministerium eng mit den polnischen Behörden zusammenarbeitet, um die Hinterbliebenen bestmöglich zu unterstützen.

Advertisement

Mitglieder der Öffentlichkeit reagieren solidarisch

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte in einer statement am Sonntag, dass sie die Tat besonders nahe gehe, da eine Bürgerin aus Niederösterreich ihr Leben lassen musste. Sie drückte der Familie und allen Angehörigen der Opfer ihr tief empfundenes Mitgefühl aus. Neben den österreichischen Reaktionen brach in Polen eine zweitägige Staatstrauer aus. Ministerpräsident Donald Tusk bezeichnete den Angriff als den drastischsten Fall von Terrorismus in der bisherigen Geschichte Polens und nannte die Tat einen brutalen Angriff auf lebende Menschen.

Motivation und Opferbilanz des Anschlags

Die genauen Beweggründe für die Tat sind noch nicht vollständig geklärt, doch erste Erkenntnisse deuten auf rechtsextremistische Ideologien hin. Innenminister Marcin Kierwinski sagte aus, der 24-jährige Mann habe sehr radikale Ansichten vertreten und sei von rechten Ideen fasziniert gewesen, was jedoch noch genauer überprüft werden müsse. Von den sechs Toten stammten vier aus Polen und eine aus Großbritannien, neben der Niederösterreicherin. Die Opfer waren zwischen 32 und 61 Jahre alt. Zudem wurden fünf Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal, Österreich und Russland verletzt, darunter mehrere Kutscher von Droschkens.