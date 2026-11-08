Terroranschlag in Krakau: Österreicherin getötet, Staatstrauer in Polen

Bei einem Terroranschlag in Krakau ist eine Österreicherin ums Leben gekommen. Polen verhängt Staatstrauer, während die Ermittlungen wegen Mordes und Terrorismus laufen.

Bei dem schwersten Terroranschlag in den vergangenen Jahren auf dem Hauptplatz von Krakau ist eine österreich ische Staatsbürgerin ums Leben gekommen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) bestätigte diesen tragischen Umstand am Sonntag auf der Social-Media-Plattform X. Zudem erlitt der Ehemann der Getöteten schwere Verletzungen. Vor dieser offiziellen Bestätigung hatten die Medien ausschließlich von einem verletzten österreich ischen Mann berichtet, was die aktuelle Klarstellung der Regierung notwendig machte. Die polnischen Behörden haben die Untersuchung des Vorfalls nun offiziell als terroristischen Akt klassifiziert und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Offizielle Ermittlungsklassifizierung als Terrorismus

Die Staatsanwaltschaft in Polen hat am Sonntag bekannt gegeben, dass die Untersuchungen wegen Totschlags an sechs Personen sowie versuchten Mordes an zahlreichen weiteren Menschen geführt werden. Zu den Verletzten zählen auch mehrere Polizeibeamte. Die Justizbehörden betonen ausdrücklich, dass die Tat einen klaren terroristischen Charakter aufweise. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Wandel im behördlichen Umgang mit dem Vorfall und unterstreicht die Schwere der Straftat. Die Behörden arbeiten Hand in Hand mit internationalen Partnern, um die Tathergänge vollständig aufzuklären und die Hintergründe der Ideologie des Täters zu verstehen.

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Tathergang und Identität des 25-jährigen Täters

Der Angriff begann am Samstag, als ein 25-jähriger Mann aus einem fahrenden Fahrzeug wahllos auf Passanten auf dem Marktplatz schoss. Mit einem halbautomatischen Sturmgewehr tötete er vier Frauen und zwei Männer. Der Täter trug bei dem Angriff Tarnkleidung, was auf eine gezielte Vorbereitung hindeutet. Nach dem Anschusswechsel mit der Polizei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Der Mann stieg aus und feuerte auf Einsatzkräfte, bevor diese ihn mit Schüssen verwundeten und festnahmen. In seinem Fahrzeug und Kofferraum wurden weitere Waffen, Munition, ein Militärrucksack und ein Bajonett sichergestellt.

Perspektiven der Regierung und Sicherheitsbehörden

Der polnische Premierminister Donald Tusk bezeichnete den Vorfall bereits am Samstag eindeutig als Terrorismus. Innenminister Marcin Kierwinski führte aus, dass alles auf die Faszination des mutmaßlichen Schützen für rechtsextreme Ideologien hindeutet. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sprach von einem terroristischen Akt. Die Sicherheitsbehörden gehen von einem Einzeltäter aus, der sich zunächst nicht ergeben wollte und aktiv auf die Polizei feuerte. Zwei Polizeibeamte wurden bei der Festnahme verletzt. Die Polizei von Krakau bestätigte, dass die Beweislage im Fahrzeug des Täters auf eine langfristige Planung schließen lässt.

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Opferzahlen und tragische Details im Tatort

Neben den sechs unmittelbar durch die Kugeln des Täters getöteten Menschen wurden drei weitere Leichen im Haus des Verdächtigen gefunden. Drohnenaufnahmen bestätigten die Anwesenheit der Toten in seinem Wohnhaus. Laut dem polnischen Sender RMF FM handelt es sich bei den drei weiteren Toten um die Eltern und die Schwester des Mannes. Insgesamt wurden mindestens 16 Menschen bei dem Angriff verletzt, wobei zwölf Opfer in kritischem Zustand waren. Unter den Opfern befand sich auch ein britischer Staatsbürger. Die Anzahl der Verletzten sowie der Schwere der Verletzungen belastet das medizinische Personal in den Krankenhäusern der Region Krakau erheblich.

Staatstrauer und politische Reaktionen

In ganz Polen wurde für Sonntag und Montag eine zweitägige Staatstrauer ausgerufen. Der polnische Präsident Karol Nawrocki bekannte, seine Gedanken würden bei den Opfern, den Verletzten und deren Familien stehen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger betonte, Österreich stehe in engem Austausch mit den polnischen Behörden. Sie versprach, die Angehörigen der Opfer bestmöglich zu unterstützen und sprach dem verletzten Mann aufrichtiges Mitgefühl aus. Krakau, die zweitgrößte Stadt Polens mit rund 800.000 Einwohnern, trauert nun um die Opfer des Angriffs auf das historische Zentrum.