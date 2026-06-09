Terminnot bei ID Austria: Verzögerungen in vielen Städten

Die ID Austria wird für viele digitale Behördengänge benötigt, doch die Nachfrage nach neuen und erneuerten Ausweisen führt derzeit zu Engpässen bei Terminen. Besonders in Wien und Linz sind kaum freie Slots verfügbar. Behörden geben Tipps und eine Entspannung ab August in Aussicht.

Wer seine ID Austria erneuern oder neu beantragen will, braucht derzeit oft Geduld. In vielen Städten sind Termine nämlich knapp. Die Details. Für viele Behörden gänge im Internet ist die ID Austria inzwischen unverzichtbar.

Ob Finanzamt, E-Card oder andere digitale Services - ohne den elektronischen Zugangsschlüssel geht oft nichts mehr. Nutzer der ersten Stunde müssen ihre ID Austria aktuell nämlich aktualisieren. Wer die ID Austria erstmals beantragen möchte oder eine abgelaufene Version erneuern muss, kommt um einen Amtsbesuch nicht herum. Vor allem in größeren Städten empfiehlt sich eine Terminvereinbarung.

In Linz sind etwa nur noch wenige freie Termine verfügbar, in Wien sind auf den Bezirksämtern für Juni und Juli derzeit keine Termine mehr buchbar, berichtet am Dienstag das Ö1-Journal. Wie das Magistrat Wien auf ORF-Anfrage erklärte, können Bürger am Vormittag auch ohne Termin vorbeikommen.

Darüber hinaus seien im Rathaus noch freie Termine verfügbar. Auch in Linz ist die Zahl der Anträge zuletzt gestiegen. Laut Magistrat dürfte sich die Situation ab August wieder entspannen, wenn die Nachfrage nach neuen Reisepässen zurückgeht





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