Tennis-Profi aus Paraguay für abfällige Aussage über Schiedsrichterin

Ein Tennis-Profi aus Paraguay hat für seine abfällige Aussage über eine Schiedsrichterin bei den French Open eine empfindliche Geldstrafe zu erwarten.

Ein Tennis -Profi aus Paraguay hat für seine abfällige Aussage über eine Schiedsrichter in bei den French Open eine empfindliche Geldstrafe zu erwarten. Der 22-jährige Adolfo Daniel Vallejo hatte nach seiner Niederlage gegen den 17-jährigen Franzosen Moise Kouame gesagt, dass ein solches Match von einem Mann geleitet werden müsse und dass es für eine Frau sehr schwierig sei.

Die Organisatoren der French Open haben dies scharf verurteilt und kündigten eine Geldstrafe an. Die Kompetenz eines Schiedsrichters hänge nicht von seinem Geschlecht ab, sondern von seiner Professionalität und seiner Fähigkeit, Spiele auf höchstem Niveau zu leiten. Der Fall wird weiter untersucht und die Konsequenzen für Vallejo werden abgewartet. Der französische Tennis-Verband hat sich auch von der Aussage distanziert und betont, dass die Schiedsrichter unabhängig von ihrem Geschlecht auf höchstem Niveau leiten müssen.

Der Fall hat auch in der Öffentlichkeit auf großes Interesse gestoßen und viele Menschen haben sich für die Rechte der Schiedsrichter eingesetzt. Der Fall wird weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit bleiben und es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Konsequenzen für Vallejo entwickeln werden





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tennis French Open Schiedsrichter Paraguay Geldstrafe Sport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

French Open: Tennis-Star bricht nach Matchball am Platz zusammenPARIS. Dramatische Szenen haben sich bei den French Open in Paris nach dem Match von Jakub Mensik abgespielt.

Read more »

Nach Gender-Aussage: Drag Queen schießt gegen HaiderMit Aussagen über Gender-Begriffe polarisiert Alfons Haider jetzt im Netz – neben viel Zuspruch hagelt es auch scharfe Kritik aus der Drag-Community.

Read more »

Nächster Fashion-Auftritt von Tennis-Star OsakaSie hat es schon wieder gemacht! Tennis-Star Naomi Osaka wählte auch für ihr Zweitrunden-Match bei den French Open ein auffallendes Outfit.

Read more »

Frances Tiafoe: US-Tennis-Profi bietet Tausch für gestohlenen Schläger anDer US-amerikanische Tennis-Profi Frances Tiafoe hat seinen Sieg in der zweiten Runde der French Open mit den Fans gefeiert. Sein Tennis-Schläger wurde jedoch entwendet und er bot dem Fan, der ihn gestohlen hatte, einen Tausch an.

Read more »