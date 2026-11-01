Tempo 80 A2: VfGH entscheidet frühestens 2027

Der Verfassungsgerichtshof verzögert die Entscheidung zum Tempo 80 auf der A2. Die Beschränkung bleibt vorerst bestehen, obwohl rechtliche Zweifel bestehen.

Der rechtliche Streit um das Tempo-80-Limit auf der A2 bei Wiener Neudorf dauert an, wobei eine endgültige Klärung in weiter Ferne liegt. Der Verfassungsgerichtshof wird seine Entscheidung zur umstrittenen Verordnung voraussichtlich erst im Jahr 2027 fällen können. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt das Tempolimit für Autofahrer verbindlich und muss strikt eingehalten werden.

Verzögertes Urteil des Verfassungsgerichtshofs

Hintergrund dieses langen Verfahrens ist eine Beschwerde, die ein Autofahrer eingelegt hat. Dieser Lenker war im Dezember 2025 bei Vösendorf mit neunzig statt der erlaubten achtzig Kilometern pro Stunde unterwegs. Daraufhin wurde er zu einer Geldstrafe in Höhe von fünfunddreißig Euro verurteilt. Gegen diesen Bescheid richtete der Fahrer seinen Rechtsstreit.

Also read Öffi-Preise steigen erneut: Das zahlen Fahrgäste 2027

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hegt jedoch erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der gesamten Tempo-Verordnung. Aus diesem Grund hat es am neunzehnten Oktober einen Antrag auf die vollständige Aufhebung der Regelung beim Verfassungsgerichtshof gestellt. Diese Entwicklung hat das weitere Verfahren maßgeblich beeinflusst und verlangsamt.

Rechtliche Gründe für die Kritik

Die kritischen Stimmen im Gerichtswesen führen einen spezifischen juristischen Fehler an. Die Tempo-80-Zone wurde über den eigentlichen Lärmgipfelbereich hinaus verlängert. Laut dem zugrundeliegenden Lärmgutachten wäre die Beschränkung auf einen kürzeren Abschnitt ausreichend gewesen. Diese Ausweitung sei rechtlich nicht hinreichend begründet worden.

Advertisement

Laut der Sprecherin des Verfassungsgerichtshofs, Cornelia Mayrbäurl, folgen nun standardmäßige Verfahrensschritte. Zuerst müssen Stellungnahmen der beteiligten Parteien eingeholt werden. Dafür steht den Parteien eine Frist von acht Wochen zur Verfügung, um ihre Argumente schriftlich darzulegen.

Politische und gesundheitliche Folgen

Wiener Neudorfs Bürgermeister Herbert Janschka von der ÖVP warnt eindringlich vor einer möglichen Aufhebung des Limits. In seinem Blog beschreibt er das Szenario ohne Tempolimit als gesundheitliche Katastrophe. Er betont, dass rund zwanzigtausend Einwohner sowie mehr als zehntausend Pendlern starke Nachteile drohen.

Janschka argumentiert, dass ohne die Verordnung eine deutlich höhere Lärm- und Schadstoffbelastung zu erwarten sei. Die Anwohner würden unter erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden, weshalb er sich gegen eine Aufwertung der Straßenkapazität ausspricht und die bestehende Schutzmaßnahme verteidigt.

Spannungsfeld zwischen Freiheit und Regulation

Die politische Landschaft zeigt sich in dieser Frage gespalten. Eine politische Kraft, die FPÖ, begrüßt ausdrücklich die gerichtliche Überprüfung. Ihr Vertreter hofft, dass der Verfassungsgerichtshof entscheidend eingreift und wieder für freie Fahrt für die Bürger sorgt. Dies widerspricht direkt der Argumentation der lokalen Verwaltung.

Advertisement

Ob das Tempo-80-Limit tatsächlich aufgehoben wird, bleibt derzeit völlig offen. Die rechtliche Lage ist komplex und die Gerichte benötigen Zeit für eine fundierte Prüfung. Bis zu einer möglichen endgültigen Aufhebung müssen sich alle Autofahrer auf der Strecke dennoch an die erlaubten achtzig Kilometer pro Stunde halten.