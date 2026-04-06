Tempo 100 für alle? Energie-Staatssekretärin äußert sich zur Energiekrise

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner erklärt die aktuelle Lage und die Maßnahmen der Regierung zur Bewältigung der Energiekrise. Sie betont die Bedeutung von Energiesparen, die Notwendigkeit europäischer Zusammenarbeit und die laufende Neubewertung der Situation.

Tempo 100 für alle? Staatssekretärin macht Ansage\Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, hat mit ihren Aussagen zur aktuellen Krise schon mehrfach aufhorchen lassen. Sie hat die Öffentlichkeit wiederholt auf die Notwendigkeit von Energiesparmaßnahmen hingewiesen und deren Dringlichkeit betont. Ihre jüngsten Äußerungen deuten auf einen vorsichtigen Ansatz der Regierung hin, der sowohl kurzfristige als auch langfristige Strategien berücksichtigt.

Zehetner betonte die Wichtigkeit der Eigenverantwortung der Bürger und appellierte an sie, durch einfache Maßnahmen wie das Reduzieren der Raumtemperatur und das Anziehen zusätzlicher Kleidung Energie zu sparen. Diese Appelle zielen darauf ab, den Gasverbrauch zu senken und die Abhängigkeit von importierten Energieträgern zu verringern. Die Staatssekretärin wies darauf hin, dass ein Grad weniger Raumtemperatur bereits eine beträchtliche Einsparung von sechs Prozent Gas bewirken kann. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines bewussten Umgangs mit Energie in der aktuellen Situation und die Bedeutung individueller Beiträge zur Bewältigung der Krise.\Zehetner erläuterte die komplexe Natur der Energiekrise und betonte, dass Österreich Teil eines globalen Marktes ist und sich daher nicht vollständig von den Auswirkungen abkoppeln kann. Sie warnte vor übermäßig starken staatlichen Eingriffen in die Preisgestaltung, da diese zu Versorgungsengpässen führen könnten. Die Staatssekretärin wies auf die Gefahr hin, dass eine künstliche Preissenkung für Kraftstoff die Versorgungsproblematik verschärfen könnte. Ein billiger Sprit nütze nichts, wenn er an der Tankstelle nicht verfügbar sei. In Bezug auf die aktuelle Entwicklung der Lage erklärte Zehetner, dass sich die Situation leicht entspannt habe, aber dennoch weitere Maßnahmen auf europäischer Ebene erforderlich seien. Sie betonte die Notwendigkeit eines koordinierten Vorgehens auf EU-Ebene, um eine nachhaltige Lösung zu finden. Die Spritpreisbremse, die derzeit in Kraft ist, sei auf einen Monat befristet, und am Ende dieser Frist werde eine Neubewertung der Situation stattfinden. Darüber hinaus wies Zehetner auf die potenziellen Auswirkungen der Schließung der Straße von Hormus hin, die die Krise weiter verschärfen könnte. Dies verdeutlicht die globale Dimension der Energiekrise und die Notwendigkeit, verschiedene Faktoren bei der Entwicklung von Maßnahmen zu berücksichtigen.\Die Regierung evaluiere laufend die Notwendigkeit neuer Maßnahmen, einschließlich der Einführung von Tempo 100 auf Autobahnen. Zehetner betonte jedoch, dass eine Pflicht zu Tempo 100 derzeit wenig preisdämpfende Wirkung hätte, obwohl es für den Einzelnen eine Ersparnis bedeuten würde. Sie wies darauf hin, dass es sich bei der aktuellen Situation primär um eine Preiskrise und nicht um eine Versorgungskrise handelt. Daher bleibe es bei der freiwilligen Empfehlung, Kraftstoff zu sparen. Die Staatssekretärin betonte, dass die Regierung die Lage ständig neu bewerte und flexibel auf Veränderungen reagiere. Der Ansatz sei, auf Sicht zu fahren und die Maßnahmen an die aktuelle Situation anzupassen. Die Kommunikation der Regierung zielt darauf ab, die Bevölkerung über die Herausforderungen zu informieren und gleichzeitig das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Regierung zu stärken. Die Aussagen von Zehetner vermitteln den Eindruck eines vorsichtigen, aber entschlossenen Vorgehens, das sowohl auf kurzfristige als auch auf langfristige Lösungen abzielt, um die Energiekrise zu bewältigen





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