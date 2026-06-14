Telefonat zwischen Trump und Putin: Ukraine-Krieg und Friedensbemühungen im Mittelpunkt

Ein langes Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin anlässlich Trumps 80. Geburtstag hat zu neuen diplomatischen Entwicklungen geführt. Die Gesprächspartner behandelten die Kriege in der Ukraine und im Iran. Während der Kreml betonte, dass ukrainische Angriffe auf russischem Gebiet den Friedensprozess behindern, bekräftigte Putin seine Gesprächsbereitschaft mit Kiew. Ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj am Rande des G7-Gipfels wurde vereinbart. Die USA drängen beide Seiten zu einer Friedenslösung.

Das Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin , das anlässlich Trump s 80. Geburtstag stattfand, dauerte nach Angaben des Kreml etwa 55 Minuten und wurde als äußerst freundlich beschrieben.

Das Gespräch, das bereits das 13. seiner Art seit Trumps Amtsantritt im Januar 2025 war, behandelte neben den Glückwünschen zentrale außenpolitische Themen. Im Fokus standen dabei die Kriege in der Ukraine und im Iran. Laut dem außenpolitischen Berater des Kreml, Juri Uschakow, betonte Putin, dass die jüngsten ukrainischen Angriffe auf zivile Objekte auf russischem Gebiet eine Friedensregelung erschwerten. Gleichzeitig erklärte er jedoch, dass diese Attacken die militärische Lage der Ukraine auf dem Schlachtfeld nicht verändern würden.

Putin bekräftigte, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj jederzeit nach Moskau kommen könne, wenn er zu Gesprächen bereit sei. Parallel zum Telefonat sandte Moskau ein formelles Glückwunschschreiben nach Washington. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte ebenfalls ein Telefonat mit Trump und sprach von einem langen und detaillierten Gespräch. In einer Videobotschaft erklärte Selenskyj, es sei nicht nur um die Glückwünsche gegangen, sondern auch um viele Schlüsselthemen: den Krieg, dessen Ursachen, diplomatische Möglichkeiten und die Positionen der internationalen Partner.

Ein konkretes Ergebnis des Gesprächs ist die Vereinbarung eines Treffens am Rande des G7-Gipfels, der am Montag im französischen Évian beginnt. Zuvor hatte Selenskyjs Berater Dmytro Lytwyn von einer Gesprächsdauer von etwa 30 Minuten gesprochen, was im Widerspruch zur Kreml-Angabe von 55 Minuten steht. Die Vereinigten Staaten unter Präsident Trump setzen beide Konfliktparteien, insbesondere Russland und die Ukraine, seit dem Amtsantritt der neuen Administration massiv unter Druck, einen Frieden auszuhandeln. Russland führt seit 2022 einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Gleichzeitig werden die Beziehungen zu Iran und die dortige Lage in den Gesprächen thematisiert. Die häufigen Kontakte zwischen Trump und Putin seit Beginn des Jahres 2025 deuten auf eine intensivierte US-Russland-Diplomatie hin, die von vielen internationalen Beobachtern mit Sorge betrachtet wird, da sie die ukrainische Souveränität und die europäische Sicherheitsarchitektur berühren könnte. Das Telefonat findet in einer Phase zunehmender diplomatischer Aktivität statt, in der der US-Präsident eine aktive Rolle als Vermittler zu spielen scheint





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