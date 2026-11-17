Nach ukrainischen Angriffen ist die Krim-Brücke teilweise eingestürzt. Gleichzeitig trafen russische Raketen Kiew, Mykolajiw und Moskau, wobei Opfer und massive Infrastrukturschäden zu beklagen sind.

Nach ukrainischen Angriffen ist die für Russland strategisch zentrale Krim-Brücke teilweise eingestürzt. Videos belegen den Kollaps von Tragwerken, die das russische Festland mit der Halbinsel Krim verbinden. Gleichzeitig haben russische Raketen Ziele in der ukrainischen Hauptstadt Kiew getroffen, wo kritische Infrastruktur schwer beschädigt wurde. In der russischen Hauptstadt Moskau wurden Hunderte Drohnen abgeschossen, was zu einer Eskalation der gegenseitigen Angriffe auf die Infrastruktur beider Konfliktparteien führt.

Zerstörung der strategischen Krim-Brücke

Die Krim-Brücke, die 2018 eröffnet wurde und als Prestige-Projekt des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt, steht im Fokus internationaler Aufmerksamkeit. Laut inoffiziellen Berichten und Fotos auf ukrainischen Telegram-Kanälen sind der Brückenbogen der Straßenbrücke sowie ein Teil der Fahrbahn eingestürzt. Die russischen Besatzungsbehörden auf der Krim bestätigten den Angriff lediglich allgemein, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS meldete. Der Autoverkehr auf der Verbindungsstraße wurde daraufhin sofort eingestellt.

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Sergej Aksjonow, der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Halbinsel Krim, bestätigte am Tatort, dass zwei Menschen bei dem Angriff auf die Brücke getötet wurden. Dies unterstreicht die direkte physische Zerstörung eines der wichtigsten Logistik-Hubs für die russische Militärlogistik und den zivilen Warenverkehr zur Halbinsel. Parallel zur beschädigten Straßenbrücke verläuft eine Eisenbahnbrücke, die den railbasierten Nachschub sicherstellt. Ob diese ebenfalls betroffen ist, wurde in den vorliegenden Meldungen nicht detailliert quantifiziert, doch der Ausfall des Straßenabschnitts isoliert die Halbinsel teilweise.

Massive Schäden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew

In einer parallelen Offensive haben russische Raketen die ukrainische Hauptstadt Kiew getroffen. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte auf der Plattform Telegram mit, dass laut vorläufigen Angaben sowohl die Nord- als auch die Südbrücke in Kiew beschossen wurden. Diese Brücken sind entscheidende Verkehrsadern im städtischen Netz. Zudem wurde ein U-Bahn-Wagen von den Einschlägen getroffen, was die Zivilbevölkerung direkt in die Kampfhandlungen einbezieht.

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Weiterhin meldete die Stadtverwaltung Schäden an kritischer Infrastruktureinrichtungen. In mehreren Bezirken fiel die Fernheizung aus, was die Lebensbedingungen der Bewohner in der kalten Jahreszeit erheblich verschlechtert. Auch die Wasserversorgung brach in einigen Gebieten zusammen. Diese gezielte Zerstörung ziviler Versorgungsnetze deutet auf eine Strategie hin, den alltäglichen Widerstandswillen und die Funktionalität der ukrainischen Metropole zu untergraben.

Russische Angriffe auf Regionen und Gegenwehr in Moskau

Die Wucht der russischen Angriffe beschränkte sich nicht auf Kiew. Behördenangaben zufolge wurden Raketen auch auf Ziele in den Großstädten Charkiw, Dnipro und Saporischschja im Osten und Südosten des Landes abgefeuert. In der südukrainischen Stadt Mykolajiw, bekannt für ihre Hafen- und Industrieanlagen, endete ein russischer Angriff für zwei Menschen tödlich. Drei weitere Personen erlitten Verletzungen, wie Heorhij Reschetilow, der Leiter der regionalen Militärverwaltung, auf Telegram bekannt gab.

Auch in Saporischschja war ein Industrieobjekt von Raketenbeschuss betroffen, wie die Gebietsverwaltung meldete. In der Stadt Smila im zentralukrainischen Gebiet Tscherkassy war die Infrastruktur ebenfalls Ziel des Angriffs. Zu möglichen Opfern in Smila gab es zunächst keine offiziellen Angaben, was die Unsicherheit und das Chaos in den betroffenen Regionen verdeutlicht. Diese diffuse Streuung der Angriffe zielt darauf ab, die Verteidigungskapazitäten der Ukraine auf mehreren Fronten gleichzeitig zu erschöpfen.

Ausmaß der ukrainischen Drohnenoperationen gegen Moskau

Gleichzeitig eskalierte der Luftkrieg über der russischen Hauptstadt. Der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, meldete, dass in der Nacht etwa 800 ukrainische Drohnen auf die Stadt abgefeuert wurden. Die russische Luftabwehr war intensiv im Einsatz. Sobjanin gab an, dass 321 dieser Drohnen in unmittelbarer Nähe der Stadt abgeschossen werden konnten.

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Das russische Verteidigungsministerium publizierte weitere, höhere Zahlen. Demnach wurden insgesamt 1.441 ukrainische Drohnen in mehr als 20 Regionen zerstört. Diese massive Anzahl an abgefeuerten und abgefangenen Drohnen zeigt, dass sich der Konflikt nicht mehr auf das Schlachtfeld in der Ukraine beschränkt, sondern tief in das russische Staatsgebiet und dessen zivile Zentren reicht. Die Zerstörung der Krim-Brücke markiert somit einen neuen, drastischen Abschnitt im Krieg, der die logistische Anbindung der annektierten Halbinsel massiv beeinträchtigt.