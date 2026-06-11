Teheran hat die Straße von Hormuz für alle Schiffe gesperrt, die die Meerenge passieren wollen, und die US-Militärquote, dass Handelsschiffe weiterhin die Straße von Hormuz durchfahren. Der ORF-Vorsitzende wird heute auf dem Küniglberg gewählt werden, und die Stiftungsräte stimmen die Nachfolge von Ingrid Thurnher ab. Amnesty International wirft Israel vor, eine staatlich geführte Kampagne der ethnischen Säuberung im Westjordanland vor. Die Regierung stimmt sich auf die Neuregelung der Sterbehilfe ein, und Co-Gastgeber Mexiko eröffnet die Fußball-WM gegen Südafrika.

Teheran erklärte zudem die Straße von Hormuz für komplett gesperrt: Jedes Schiff, das die Meerenge zu passieren versuche, werde angegriffen. Nach Angaben des US-Militärs hingegen durchqueren Handelsschiffe weiterhin die Straße von Hormuz.

Am Küniglberg entscheidet sich heute, wer künftig die Geschicke des ORF leiten wird. Die Stiftungsräte stimmen über die Nachfolge von Generaldirektorin Ingrid Thurnher ab, als Favorit gilt der bisherige Geschäftsführer der Austria Presse Agentur, Clemens Pig. Wie derhat in der Budgetrede von SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer das Wort „Leistung“ vermisst: Die Rede sei „die ultimative Aufforderung an Unternehmen, endgültig die Koffer zu packen". Amnesty International wirft Israel eine „staatlich gelenkte Kampagne ethnischer Säuberung“ im Westjordanland vor.

Die NGO verzeichnet eine Vertreibung beduinischer und von Viehzucht lebender Palästinenser sowie eine offensichtlich betriebene Annexion von Teilen des besetzten Gebiets. Regierung einigt sich auf Neuregelung der SterbehilfeCo-Gastgeber Mexiko eröffnet Fußball-WM gegen Südafrika Mit dem Spiel von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika wird heute um 21 Uhr unserer Zeit die Fußball-Weltmeisterschaft eröffnet. Über 80.000 Fans werden im Azteken-Stadion von Mexiko-Stadt das erste von 104 WM-Spielen verfolgen.

Jeden Tag wird eine neue Frage freigeschaltet – über legendäre Tore, große Momente und Österreichs Rolle in der Geschichte des Turniers. Mit jeder richtigen Antwort sammeln Sie Hinweise, die Sie kombinieren können, um das finale Lösungswort zu knacken und Ländermatch-Tickets zu gewinnen





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Teheran Straße Von Hormuz Angriff Auf Schiffe US-Militär Handelsschiffe ORF-Vorsitzende Amnesty International Israel Westjordanland Regierung Fußball-WM Mexiko Südafrika Küniglberg Stiftungsräte Generaldirektorin Ingrid Thurnher Clemens Pig Budgetrede Von SPÖ-Finanzminister Markus Marte Leistung Regelung Der Sterbehilfe Neuregelung Der Sterbehilfe Amnesty International Israel Westjordanland Regierung Fußball-WM Mexiko Südafrika Küniglberg Stiftungsräte Generaldirektorin Ingrid Thurnher Clemens Pig Budgetrede Von SPÖ-Finanzminister Markus Marte Leistung Regelung Der Sterbehilfe Neuregelung Der Sterbehilfe Amnesty International Israel Westjordanland Regierung Fußball-WM Mexiko Südafrika Küniglberg Stiftungsräte Generaldirektorin Ingrid Thurnher Clemens Pig Budgetrede Von SPÖ-Finanzminister Markus Marte Leistung Regelung Der Sterbehilfe Neuregelung Der Sterbehilfe Amnesty International Israel Westjordanland Regierung Fußball-WM Mexiko Südafrika Küniglberg Stiftungsräte Generaldirektorin Ingrid Thurnher Clemens Pig Budgetrede Von SPÖ-Finanzminister Markus Marte Leistung Regelung Der Sterbehilfe Neuregelung Der Sterbehilfe Amnesty International Israel Westjordanland Regierung Fußball-WM Mexiko Südafrika Küniglberg Stiftungsräte Generaldirektorin Ingrid Thurnher Clemens Pig Budgetrede Von SPÖ-Finanzminister Markus Marte Leistung Regelung Der Sterbehilfe Neuregelung Der Sterbehilfe Amnesty International Israel Westjordanland Regierung Fußball-WM Mexiko Südafrika Küniglberg Stiftungsräte Generaldirektorin Ingrid Thurnher Clemens Pig Budgetrede Von SPÖ-Finanzminister Markus Marte Leistung Regelung Der Sterbehilfe Neuregelung Der Sterbehilfe Amnesty International Israel Westjordanland Regierung Fußball-WM Mexiko Südafrika Küniglberg Stiftungsräte Generaldirektorin Ingrid Thurnher Clemens Pig Budgetrede Von SPÖ-Finanzminister Markus Marte Leistung Regelung Der Sterbehilfe Neuregelung Der Sterbehilfe Amnesty International Israel Westjordanland Regierung Fußball-WM Mexiko Südafrika Küniglberg Stiftungsräte Generaldirektorin Ingrid Thurnher Clemens Pig Budgetrede Von SPÖ-Finanzminister Markus Marte Leistung Regelung Der Sterbehilfe Neuregelung Der Sterbehilfe Amnesty International Israel Westjordanland Regierung Fußball-WM Mexiko Südafrika Küniglberg Stiftungsräte Generaldirektorin Ingrid Thurnher Clemens Pig Budgetrede Von SPÖ-Finanzminister Markus Marte Leistung Regelung Der Sterbehilfe Neuregelung Der Sterbehilfe Amnesty International Israel Westjordanland Regierung Fußball-WM Mexiko Südafrika Küniglberg Stiftungsräte Generaldirektorin Ingrid Thurnher Clemens Pig Budgetrede Von SPÖ-Finanzminister Markus Marte Leistung Regelung Der Sterbehilfe Neuregelung Der Sterbehilfe Amnesty International Israel Westjordanland Regierung Fußball-WM Mexiko Südafrika Küniglberg Stiftungsräte Generaldirektorin Ingrid Thurnher Clemens Pig Budgetrede Von SPÖ-Finanzminister Markus Marte Leistung Regelung Der Sterbehilfe Neuregelung Der Sterbehilfe Amnesty International Israel Westjordanland Regierung F

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

US-Präsident Trump gibt an, dass ein Kampfhubschrauber der US-Streitkräfte über der Straße von Hormuz abgeschossen worden istDie Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA über ein Friedensabkommen stocken. US-Präsident Donald Trump gibt an, dass ein Kampfhubschrauber der US-Streitkräfte über der Straße von Hormuz abgeschossen worden ist.

Read more »

Tragischer Verkehrsunfall auf der Labacher Straße in RainbachEin 15-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Unfall auf der Labacher Straße in Rainbach tödlich verunglückt. Der Jugendliche wurde von einem Lkw überfahren, als der Lenker zurückfuhr, um Platz zu schaffen.

Read more »

Donald Trumps Stimmungsumschwünge gefährden Nahost-FriedenUS-Präsident Donald Trump hat sich wieder einmal von seiner Laune leiten lassen und droht Iran mit einem neuen Angriff nach einem Eklat in der Straße von Hormuz.

Read more »

Hubschrauber-Abschuss löst Kämpfe am Golf ausTEHERAN/WASHINGTON. US-Präsident Trump droht dem Iran mit Angriffen auf Kraftwerke und Brücken

Read more »