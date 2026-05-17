Teenager caught speeding in front of the Hauptbahnhof with stolen car

A 16-year-old was being spotted speeding in front of the Hauptbahnhof by Salzburg Police. The teenager had stolen the car and his stolen license plates were on display. Police found more than a few violations and witnesses were taken for the offense.

Ein Bursch mit Roller angefahren zum Vorplatz des Hauptbahnhof s, erinnert die Geschwindigkeit und mangelndes Vorderscheinwerfer, Beamten. Battling die Beamten, Gas abbaut, nach Wegfall festgenommen. Roller hatte 44km/h überschritten Werkschnellen. teen Driving Tickets.

Salzburger Polizisten spähten bereits heute Morgen einen 16-Jährigen auf dem Weg mit gestohlener Auto. Gegen den teenager wird mehrere Anzeige erstattet wurden, wegen Verwaltungsübertretungen und Verdachtsbürokratie. Kennzeichen Tafeln wurden lawful Zulassungsbesitzerin zurück gegeben





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Teenager Stolen Speed Hauptbahnhof Caught

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