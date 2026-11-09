Teddy Riner kandidiert für Frankreichs Präsidentschaft

Fünffacher Olympiasieger Teddy Riner kündigt seine Kandidatur für das Amt des französischen Staatspräsidenten an und sieht sich als Stimme für alle Bürger.

Der dreißigundsiebjährige Judoka Teddy Riner gibt seinen offiziellen Eintritt in den Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl im Frühjahr an. Der fünffache Olympiasieger strebt nach dem Amt des französischen Staatspräsidenten und begründet seinen Schritt mit den aktuellen sozialen Spannungen im Land. Er möchte seine Karriere als Sportler hinter sich lassen und sich der Politik widmen, um als Repräsentant für die gesamte französische Bevölkerung zu dienen.

Der Auslöser der politischen Kandidatur

Die Entscheidung für die Kandidatur fiel Teddy Riner nach den intensiven Ereignissen im Herbst, die von großen Sozialprotesten geprägt waren. In einem Interview mit der französischen Zeitung Le Parisien erklärte er, dass Wut, Besorgnis und das Gefühl, dass die Probleme der Bevölkerung nicht wahrgenommen würden, der direkte Auslöser waren. Er wolle nicht länger nur als Champion auf dem Siegerpodest stehen, sondern sich aktiv für seine Mitmenschen engagieren und politischen Einfluss nehmen.

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Verzicht auf Los Angeles 2028 möglich

Teddy Riner hat klargestellt, dass er seine sportliche Laufbahn möglicherweise beendet, um sich voll der Präsidentschaftskampagne zu widmen. Zwar erwähnte er die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028, jedoch nur unter der Bedingung, dass das Präsidentenamt es ihm erlauben würde. Die französische Bevölkerung würde ihn hierbei unterstützen müssen. Der zweieinhalb Meter große Athlet zeigte sich bereit, die Härten des politischen Wettkampfs zu ertragen, da er das Einstecken von Schlägen aus seiner Judoka-Zeit gewohnt sei.

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Politische Neutralität und breite Ansprache

Riner betonte deutlich, dass er sich weder der linken noch der rechten politischen Lager zurechnet. Sein Fokus liegt auf einer überparteilichen Ausrichtung, die alle französischen Bürger ansprechen soll. Er richtet sich ausdrücklich an junge Menschen, Nichtwähler und alle, die große Träume verfolgen. Damit zielt er auf eine breite Basis ab, die sich von den traditionellen politischen Blöcken distanziert und nach einer neuen, integrativen Führungspersönlichkeit sucht.

Hürden und formale Anforderungen der Wahl

Um auf den offiziellen Stimmzettel zu gelangen, müssen Kandidaten bestimmte gesetzliche Hürden überwinden. Dazu gehören fünfzig Unterschriften gewählter Vertreter sowie der Nachweis von Vermögen und Interessenkonflikten. Riner sieht diese bürokratischen Anforderungen in einer funktionierenden Demokratie als keine unüberwindbaren Hindernisse an. Er ist überzeugt, dass die Erfüllung dieser Pflichten als Teil der bürgerlichen Verantwortung zu betrachten ist und seine Kandidatur nicht beeinträchtigen wird.