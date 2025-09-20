Technische Probleme und Cyberangriffe beeinträchtigen europäische Flughäfen

Mehrere europäische Flughäfen kämpfen derzeit mit technischen Problemen und Cyberangriffen, die zu Verspätungen und Flugausfällen führen. Betroffen sind unter anderem Flughäfen in Berlin-Brandenburg, London-Heathrow und Brüssel.

Mehrere europäische Flughäfen stehen derzeit vor Herausforderungen aufgrund von Problemen in ihren Passagierabfertigungssystemen. Die Flughäfen Berlin-Brandenburg (BER) und London-Heathrow (LHR) melden technische Schwierigkeiten, während der Flughafen Brüssel die Folgen eines Cyberangriff s vom Freitagabend beklagt, von dem mehrere europäische Flughäfen betroffen seien. Der Flughafen Wien-Schwechat (VIE) hingegen meldet keine Beeinträchtigungen.

Flughafensprecher Peter Kleemann betonte am Samstagmorgen, dass in Wien keine derartigen Vorkommnisse verzeichnet würden. Auch die deutschen Flughäfen Frankfurt (FRA) und Hamburg (HAM) berichten, nicht betroffen zu sein. Der Betrieb läuft normal, ohne Einschränkungen. In Berlin und Brüssel ist jedoch mit erheblichen Auswirkungen durch Verspätungen und Flugausfälle zu rechnen, wie von beiden Flughäfen verlautet wurde. Dies verdeutlicht die Fragilität der modernen Flughafenbetriebsstrukturen und die Abhängigkeit von zuverlässigen IT-Systemen. Die aktuelle Situation unterstreicht die Notwendigkeit ständiger Investitionen in Sicherheitssysteme und Notfallpläne, um die Auswirkungen solcher Vorfälle zu minimieren und die Passagierströme so reibungslos wie möglich aufrechtzuerhalten. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit und das Vertrauen der Reisenden sowie für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Flughäfen selbst.\In Brüssel gestaltet sich die Situation besonders kritisch: Das Einchecken und Boarding sind derzeit nur manuell möglich. Die zuständigen Stellen arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Störung. Passagiere werden dringend gebeten, vor ihrer Anreise den Flugstatus bei ihrer Fluggesellschaft zu überprüfen und ausreichend Zeit für den Aufenthalt am Flughafen einzuplanen. In London-Heathrow wurde von einem technischen Problem bei einem Drittanbieter berichtet, der für die Check-in- und Boarding-Systeme mehrerer Fluggesellschaften zuständig ist. Die Verantwortlichen arbeiten nach eigenen Angaben mit hoher Priorität an der Fehlerbehebung. Der Flughafen Berlin meldete ebenfalls, dass ein Dienstleister für die Passagierabfertigungssysteme am Freitagabend angegriffen wurde. Die Verbindungen zu diesen Systemen wurden daraufhin von der Flughafenverwaltung unterbrochen, um weitere Schäden zu vermeiden. Passagiere müssen sich nun auf längere Wartezeiten beim Check-in und Boarding sowie auf Verspätungen einstellen. Die Flughafengesellschaft betonte, dass der Flughafen selbst nicht das Ziel des Cyberangriffs war, sondern lediglich indirekt betroffen ist. Der betroffene Systemanbieter ist europaweit an zahlreichen Flughäfen im Einsatz. Diese Vorfälle verdeutlichen die wachsende Bedrohung durch Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen und die Notwendigkeit, die Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich anzupassen und zu verstärken.\Die Vorfälle unterstreichen die zunehmende Anfälligkeit von Flughäfen für Cyberangriffe und die potenziellen Auswirkungen auf den globalen Luftverkehr. Erst Ende des vergangenen Jahres wurden die beiden Mailänder Flughäfen in Italien Opfer eines Hackerangriffs. Die Websites, auf denen Start- und Landezeiten verfolgt werden konnten, waren zeitweise nicht erreichbar. Der Flugbetrieb wurde jedoch nicht beeinträchtigt. Zu dem Angriff auf die Mailänder Flughäfen bekannte sich die pro-russische Hackergruppe Noname057. Diese Ereignisse zeigen, dass Flughäfen ein attraktives Ziel für Cyberkriminelle darstellen. Die Auswirkungen solcher Angriffe reichen von vorübergehenden Störungen bis hin zu potenziell weitreichenderen Folgen für die Sicherheit, den Betrieb und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Flughäfen. Die zuständigen Behörden und Flughafenbetreiber müssen daher kontinuierlich in die Verbesserung der IT-Sicherheitsmaßnahmen investieren, um die Risiken zu minimieren und die Sicherheit der Reisenden sowie die Kontinuität des Flugbetriebs zu gewährleisten. Diese Investitionen müssen sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen umfassen, einschließlich der Schulung des Personals, der Implementierung von robusten Notfallplänen und der regelmäßigen Überprüfung und Aktualisierung der Sicherheitsprotokolle. Die rasche Reaktion auf Vorfälle wie die aktuellen ist entscheidend, um die Auswirkungen zu begrenzen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sicherheit des Luftverkehrs zu erhalten





