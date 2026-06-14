Technische Panne bei der WM: Zuschauer und Experten rätseln über Abseitsstellung

Eine technische Panne bei der Erstellung der Onside-Grafikanimation hat für Verwirrung beim TV-Publikum während des WM-Spiels zwischen der Schweiz und Katar gesorgt. Die Schweiz und Katar spielten ein 1:1-Unentschieden.

Eine technische Panne bei der Erstellung der Onside-Grafikanimation hat für Verwirrung beim TV-Publikum während des WM-Spiels zwischen der Schweiz und Katar gesorgt. Die Schweiz und Katar spielten ein 1:1-Unentschieden.

Die Panne hatte zur Folge, dass die Zuschauer und Experten über eine mögliche Abseitsstellung vor dem Foul von Katars Tormann Mahmud Abunada an Remo Freuler rätselten. Der Video-Assistent der FIFA hatte die Situation überprüft, aber die Linien, die er verwendete, ergaben, dass der Angreifer in keiner der beiden Situationen unmittelbar vor der Elfmeterentscheidung in einer Abseitsposition war. Somit war die Entscheidung des Schiedsrichters regelgerecht.

Breel Embolo hatte den Strafstoß zur Führung für die Eidgenossen verwandelt, aber Katar hat in der Nachspielzeit noch ausgleichen können. Die FIFA hat erklärt, dass der Arbeitsablauf des Video-Assistenten nicht beeinträchtigt worden sei und dass die Entscheidung des Schiedsrichters regelgerecht gewesen sei





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WM Schweiz Katar Onside-Grafikanimation Abseitsstellung

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