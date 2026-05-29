Technikpanne zwingt Deutsche Filmpreis-Gala zu ungeplanter Unterbrechung

Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises kam es zu einem massiven Ausfall der Hauptleinwand, wodurch sowohl die Live‑Übertragung als auch die Veranstaltung im Saal für mehrere Minuten stillstehen mussten.

Die Verleihung des Deutschen Filmpreises, die traditionell als das Highlight des deutschen Kinokalenders gilt, wurde am Abend unerwartet von einer schweren technischen Störung heimgesucht, die sowohl die anwesenden Gäste als auch das weltweite Online-Publikum aus der Bahn warf.

Kurz nach dem offiziellen Auftakt, der mit Redebeiträgen hochrangiger Vertreter der Deutschen Filmakademie, Ehrengästen aus der Filmbranche und einer festlichen musikalischen Einlage begann, fiel plötzlich das Bild einer der größten Leinwände im Saal komplett aus. Die verantwortliche Sprecherin der Deutschen Filmakademie bestätigte sofort, dass ein Defekt an der Projektionstechnologie die Ursache sei und dass die Reparaturarbeiten unverzüglich eingeleitet werden müssten.

Da die Leinwand das zentrale Element für die Präsentation der preisgekrönten Kurzfilme und für die Live‑Übertragung der Preisverleihungen darstellte, war ein sofortiges Eingreifen nötig, um das Fortbestehen der Veranstaltung zu sichern. Die Organisatoren entschieden daher, die gesamte Gala für die Dauer der technischen Arbeiten zu unterbrechen, was bedeutete, dass das Publikum den Saal verlassen und darauf warten musste, dass die Bildschirme wieder funktionsfähig seien.

Währenddessen herrschte im Saal eine gespannte Stille, die nur von dem leisen Brummen der Techniker und den gedämpften Gesprächen der Gäste unterbrochen wurde





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