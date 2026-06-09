Tech-Riesen im Börsenfieber: OpenAI und SpaceX bereiten Rekord-Börsengänge vor

Die Tech-Branche erlebt einen historischen Boom an Börsengängen. OpenAI beantragt eine Aktienplatzierung, während SpaceX am Freitag mit einer Rekordbewertung von fast 1,8 Billionen Dollar an die Börse gehen will. Die hohen Erwartungen werden jedoch von Verlusten und Zweifeln an der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen überschattet.

Das Trio der erwarteten riesigen Börsengänge von Tech-Unternehmen ist komplett. Auch der ChatGPT-Erfinder OpenAI hat nun eine Aktienplatzierung beantragt, wie am Montag bekanntwurde. Elon Musks (Nicht-nur-)Weltraumfirma SpaceX sollte dagegen bereits am Freitag an der Börse starten.

Damit wird der Börsengang zur Nagelprobe für die Tech-Branche. OpenAI hält sich bei dem angestrebten Börsengang mit Informationen bedeckt. Ähnlich wie beim Rivalen Anthropic bleiben Details des vertraulichen Antrags zunächst unter Verschluss. OpenAI sagte zudem, dass es bis zu dem Börsengang noch dauern könne.

Denn es erleichtere einige geschäftliche Dinge, nicht an der Börse notiert zu sein. ChatGPT solle zu einer Super-App mit Programmierwerkzeugen und KI-Agenten ausgebaut werden, um den Umsatz vor einem möglichen Börsengang anzukurbeln, berichtete die Financial Times am Sonntag unter Berufung auf mehr als ein Dutzend aktuelle und ehemalige Mitarbeiter. KI-Spezialist Anthropic schloss unterdessen zuletzt eine Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 900 Milliarden Dollar ab, OpenAI lag bei der vergangenen Runde an Geldinfusion etwas darunter.

Die ChatGPT-Firma hat ambitionierte Pläne für Investitionen in Rechenzentren im Volumen von Hunderten Milliarden Dollar. Dabei könnten Einnahmen aus einem Börsengang helfen.

Allerdings gibt es - wie auch bei anderen Firmen in der Branche - erhebliche Zweifel, ob die gewaltigen Ausgaben für KI-Infrastruktur am Ende überhaupt jemals auch verdient werden können. Deswegen werden die KI-Börsengänge auch zu einem Test für die Bereitschaft der Anleger und Anlegerinnen, in die Branche zu investieren. Skeptiker und Skeptikerinnen führen immer wieder das Platzen der Dotcom-Blase vor 25 Jahren ins Feld. Damals lagen die überzogenen Hoffnungen auf der Lukrativität des Booms von Internetfirmen.

Die Tech-Branche sowie die Finanzwelt blicken daher derzeit gebannt auf den Börsengang von Musks SpaceX. Musk will bei dem Rekordbörsengang am Freitag rund 75 Milliarden US-Dollar (64,4 Mrd. Euro) einnehmen. Werden die Erwartungen erfüllt, handelt es sich um den größten Börsengang überhaupt und könnte damit das bisherige Rekorddebüt des Ölkonzerns Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 um das Dreifache übersteigen.

Saudi Aramco nahm damals gut 29 Milliarden Dollar ein. SpaceX strebt mit dem Börsengang aus dem Stand eine Bewertung von fast 1,8 Billionen Dollar an (rund 1,56 Billionen Euro) und will sich damit in die Riege der zehn wertvollsten Börsenunternehmen weltweit einreihen. Das Musk-Unternehmen hat den Ausgabepreis von 135 Dollar je Aktie bereits fixiert, ohne vorher wie üblich eine Preisspanne zu nennen.

Die Liste der Billionen-Dollar-Konzerne wird derzeit von dem auf KI-Chips spezialisierten, von Jensen Huang geführten Unternehmen Nvidia angeführt, das einen Börsenwert von rund fünf Billionen Dollar (4,296 Bill. Euro) hat. Mit der angestrebten Bewertung würde SpaceX zum Beispiel höher bewertet als der Facebook-Konzern Meta, der auf rund 1,6 Billionen Dollar Börsenwert kommt. Meta machte allerdings allein im vergangenen Quartal rund 26,8 Milliarden Dollar Gewinn bei gut 56 Milliarden Dollar Umsatz.

Der zentrale und mit Abstand größte Geldbringer von SpaceX ist auch nicht die noch nicht einmal in den Kinderschuhen steckende Eroberung des Weltalls, sondern der Satelliteninternetdienst Starlink. Ferner brachte Musk in SpaceX auch seine KI-Firma xAI samt der Onlineplattform X ein. Der Konzern wurde bei dieser Fusion laut Medienberichten insgesamt mit 1,25 Billionen Dollar bewertet. Vor dem Börsengang wurde das Unternehmen auch weiter aufpoliert.

SpaceX schloss einen großen Vertrag mit Google. Der Internetkonzern will für den Zugriff auf einen riesigen KI-Chip-Cluster monatlich 920 Millionen Dollar (knapp 800 Millionen Euro) an SpaceX zahlen, wie aus den Unterlagen für den Börsengang von SpaceX hervorgeht. Seit einiger Zeit gibt es auch Spekulationen, Musk könnte mit der Zeit auch einen Zusammenschluss von SpaceX und Tesla anstreben. SpaceX wirft keine Gewinne ab, sondern schreibt hohe Verluste.

So gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar (rund 16 Milliarden Euro). Ein Grund für das Minus sind die hohen Kosten für die Entwicklung der großen Rakete Starship. Angesichts dieser Zahlen wirkt die angepeilte Bewertung außergewöhnlich hoch.

SpaceX erklärt sie, wie auch andere Tech-Unternehmen etwa im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), wo derzeit nach weiteren auch lukrativen Geschäftsmodellen gesucht wird, mit dem Versprechen zukünftiger Erfolge und setzt damit auf die Hoffnung der Investoren und Investorinnen. So wird das Investment zu einer großen Wette auf die Innovationskraft des für seinen Elektroautohersteller Tesla bekannten Multimilliardärs





ORF / 🏆 8. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Börsengang Openai Spacex Künstliche Intelligenz Tech-Branche

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

So will die EU sich unabhängig von Big Tech machenDie EU-Kommission will mit einem umfassenden Gesetzespaket dafür sorgen, dass Europa unabhängiger von digitaler Infrastruktur aus den USA und China ...

Read more »

Kampfpause zwischen Iran und Israel • Schrems klagt Crif • OpenAI...Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 9. Juni 2026. Hier sind die wichtigsten Nachrichten zum Start in den Tag.

Read more »

'Lex SpaceX': Wie der Mega-Börsengang die Märkte verändern könnteHAWTHORNE. Mitten im Boom um Künstliche Intelligenz (KI) möchte SpaceX in bisher unbekannte Börsenwelten vordringen.

Read more »

Nach SpaceX und Anthropic: Wer soll noch in OpenAI investieren?Die drei Riesenkonzerne wollen insgesamt 175 Milliarden Dollar bei Investoren einsammeln. Kommen sie sich da nicht gegenseitig in die Quere?

Read more »