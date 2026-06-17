Team hat keine Erklärung für tödlichen Unfall beim Rope Jumping

Ein Unfall beim Rope Jumping in Brasilien hat zum Tod einer 21-Jährigen geführt. Die Organisatoren haben erklärt, sie könnten nicht nachvollziehen, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Das Team hat keine Erklärung dafür, weshalb das Gerät danach nicht mehr auffindbar gewesen sei. Die Beschuldigten erklärten, sie könnten nicht nachvollziehen, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte.

Die 21-Jährige war am Samstag von der stillgelegten Ponte do Esqueleto zwischen den Städten Limeira und Cordeirópolis im Bundesstaat São Paulo rund 40 Meter in die Tiefe gestürzt, nachdem die Organisatoren sie ohne verbundenes Sicherungsseil von der Absprungplattform gestoßen hatten. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie drei Mitarbeiter die Frau zum Rand der Brücke tragen und sie hinabwerfen. Zwei der Beschuldigten räumten bei ihren Vernehmungen ein, für die Vorbereitung der Seile verantwortlich gewesen zu sein.

Ein Augenzeuge berichtete nun, er habe nach dem Aufprall beobachtet, wie ein Mitarbeiter des Veranstalterteams die Kamera vom Körper der Verunglückten entfernt habe. Der Anwalt der Beschuldigten kündigte einen Antrag auf Freilassung seiner Mandanten an. Diese hätten weder die Absicht gehabt, den Tod der Frau herbeizuführen, noch das Risiko eines tödlichen Ausgangs bewusst in Kauf genommen





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