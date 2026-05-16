TCL NxtPaper 60 Ultra: Die Symbiose aus Smartphone und E-Reader

TCL präsentiert mit dem NxtPaper 60 Ultra ein innovatives Smartphone mit mattem Display, das auf Augenkomfort setzt und durch spezielle Lesemodi das Leseerlebnis von Papier imitiert.

Das TCL NxtPaper 60 Ultra ist ein Gerät, das man wirklich selbst erleben muss, um die Vision des Herstellers vollständig zu begreifen. In einem Marktumfeld, in dem Smartphones immer ähnlicher werden und die technischen Datenblätter oft kaum noch voneinander zu unterscheiden sind, schlägt TCL einen ungewöhnlichen Weg ein.

Während die meisten Hersteller auf immer brillantere und kontrastreichere OLED-Displays setzen, stellt TCL die Frage, ob eine Reduktion der visuellen Aggressivität nicht weitaus wertvoller für den Nutzer sein könnte. Das Ziel ist ein Smartphone, das die Augen weniger belastet und sich beim Lesen natürlicher, fast wie echtes Papier, anfühlt. Mit einem Preis von rund 500 Euro positioniert sich das Gerät in der Mittelklasse, zielt aber auf eine sehr spezifische Nutzergruppe ab. Das auffälligste Merkmal ist zweifellos das riesige 7,2-Zoll-Display.

Doch es ist nicht die Größe, die den Unterschied macht, sondern die Technologie dahinter. Anstelle eines spiegelnden OLED-Panels verwendet TCL ein mattes IPS-LCD-Display der vierten Generation der NxtPaper-Technologie. Die Oberfläche ist so beschaffen, dass sie Licht nicht einfach reflektiert, sondern streut, was an bedrucktes Papier erinnert. Dies wird durch eine spezielle Nano-Matrix-Lithografie erreicht, die die Lichtstreuung präziser kontrolliert als herkömmliche Bildschirme.

Das Ergebnis ist eine reflexionsfreie Darstellung, die besonders bei direktem Sonnenlicht oder unter starken Kunstlichtquellen ihre Stärken ausspielt. Während normale Smartphones oft wie kleine Spiegel wirken, bleibt der Inhalt beim NxtPaper 60 Ultra ruhig und sichtbar. Mit einer Höhe von 174,5 Millimetern und einem Gewicht von 227 Gramm ist das Gerät zwar ein echter Brocken, bietet aber den nötigen Platz für ein hybrides Erlebnis zwischen Handy und E-Reader.

Ein häufiges Missverständnis ist die Annahme, es handele sich um ein E-Ink-Display wie bei einem Kindle. Das ist jedoch nicht der Fall. Das NxtPaper 60 Ultra bleibt ein vollwertiges Android-Smartphone mit einem Farbdisplay, einer Bildwiederholrate von 120 Hertz und einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln. Videos laufen flüssig, Apps funktionieren ganz normal und das Scrollen durch Webseiten ist reibungslos.

Das Besondere ist jedoch die Steuerung über einen physischen Regler an der Gehäuseseite, mit dem man zwischen drei verschiedenen Darstellungs-Modi wechseln kann. Der Farbpapier-Modus reduziert Sättigung und Kontrast, was ideal für das Lesen von digitalen Comics ist. Der Tintenpapier-Modus schaltet das System auf eine monochrome Darstellung um, die den Hintergrund wie Papier wirken lässt, ohne die Funktionalität der Apps einzuschränken. Die Max-Ink-Stufe hingegen ist ein extrem reduzierter Modus, der die Ablenkungen minimiert und die Akkulaufzeit massiv steigert.

In diesem Modus verspricht TCL eine Betriebsdauer von bis zu sieben Tagen sowie eine Standby-Zeit von bis zu 26 Tagen. Das Gerät richtet sich primär an Menschen, die viel Zeit mit dem Lesen von PDFs, E-Books oder langen Nachrichtenartikeln verbringen, oder an Nutzer, die empfindlich auf das blaue Licht und das Flackern klassischer Displays reagieren. Durch die Farbabstimmung, die bewusst auf knallige Effekte verzichtet und stattdessen auf natürlich wirkende Töne setzt, wird das Lesen wesentlich entspannter.

Selbst in dunklen Umgebungen punktet das Display, da es sich automatisch auf eine Helligkeit von nur zwei Nits herunterregeln lässt, was die Augen nachts schont. Natürlich gibt es einen Kompromiss: Wer maximale Brillanz, HDR-Inhalte in höchster Qualität oder extrem gesättigte Farben liebt, wird hier nicht glücklich werden. Für Film-Enthusiasten ist dies nicht das richtige Gerät. Doch für alle, die ein Werkzeug zur Informationsaufnahme suchen, das die digitale Erschöpfung reduziert, bietet das NxtPaper 60 Ultra einen innovativen und konsequenten Ansatz





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