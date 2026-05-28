Die bekannte Wienerin Uschi starb im Senegal. Ihre Fans trauern um sie und erinnern sich an ihre Zeit im Reality-TV-Sender ATV.

Tausende Fans trauern um ATV -Star Uschi aus "Amore unter Palmen". Wenige Wochen vor ihrem Tod sprach sie mit ihrem Oumzy noch über neue Pläne. Die bekannte Wienerin starb im Senegal.

Besonders traurig wirkt jetzt ein Detail, das erst nach und nach bekannt wird: Gemeinsam mit ihrem Partner Oumzy dürfte Uschi zuletzt sogar darüber nachgedacht haben, wieder nach Österreich zurückzukehren - ihr letztes, großes Geheimnis. Für viele Zuschauer war Uschi über Jahre hinweg eine der prägendsten Figuren des Reality-TV-Senders ATV. Mit ihrer direkten Art, ihren Sprüchen und ihrem oft turbulenten Leben blieb sie vielen in Erinnerung. Umso größer ist nun die Betroffenheit über ihren plötzlichen Tod.

In sozialen Netzwerken melden sich zahlreiche Fans zu Wort, teilen Erinnerungen und drücken ihre Trauer aus





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