Tausende demonstrieren in Wien gegen Krieg in Gaza: 'Sanktionen gegen Israel - jetzt sofort den Genozid und den Hungermord stoppen!'

In Wien fand eine Großdemonstration gegen den Krieg im Gazastreifen statt. Tausende Menschen beteiligten sich an der Kundgebung, die einen sofortigen Waffenstillstand und ein Ende der israelischen Militäroperationen forderte. Die Organisatoren riefen zu Sanktionen gegen Israel auf und kritisierten die Politik der israelischen Regierung.

Am Samstagnachmittag versammelten sich tausende Menschen in Wien, um gegen den anhaltenden Krieg im Gaza streifen zu demonstrieren. Die Demonstration , die unter dem Motto 'Sanktionen gegen Israel - jetzt sofort den Genozid und den Hungermord stoppen!' stand, zog eine immense Menschenmenge an, die sich hauptsächlich auf der Mariahilfer Straße versammelte. Fast die gesamte Straße war kurz vor 17 Uhr von Demonstranten und Palästina-Flaggen bedeckt.

Viele Teilnehmer trugen traditionelle schwarz-weiß gemusterte Tücher, ein symbolisches Zeichen der Solidarität. Die Kundgebung stellte die bei weitem größte Demonstration dieser Art dar, die seit dem Beginn des Krieges, kurz nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, in Österreich stattgefunden hat. Die Luft war erfüllt von Sprechchören wie 'Freiheit für Palästina, Freiheit für Gaza!', die sich immer wieder durch die Einkaufsstraße hallten. Bedauerlicherweise waren auch antisemitisch konnotierte Ausrufe wie 'From the River to the Sea' zu vernehmen, was zu Kontroversen führte. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften präsent, um die Sicherheit zu gewährleisten und einzelne Eingänge von Geschäften zu sichern. Trotz vereinzelter Pfeifkonzerte verlief die Demonstration überwiegend friedlich. Viele der Teilnehmer dürften der migrantischen Community in Österreich angehören, was sich an vereinzelt sichtbaren türkischen Flaggen und arabischsprachigen Plakaten erkennen ließ.\Gegen 17:30 Uhr erreichte die Spitze des Demonstrationszuges, der sich nun auf dem Ring befand, das Parlament, wo die Abschlusskundgebung geplant war. Die Organisatoren und Unterstützer der Demonstration, darunter zahlreiche Organisationen, hatten über Social-Media-Kanäle wie Instagram (@palaestinasolidaritaet.at) und die Website grossdemowien.at zu der 'Großdemo' aufgerufen. Die zentralen Forderungen umfassten einen 'sofortigen Stopp des Genozids in Gaza', einen 'sofortigen Waffenstillstand' sowie ein Ende der 'Vertreibungen und Aggression israelischer Siedler*innen im Westjordanland und Ost-Jerusalem'. An die österreichische Bundesregierung richteten die Organisatoren die Forderung, die 'strategische Partnerschaft' mit Israel zu beenden und keine Rüstungsgeschäfte mit Israel zu tätigen. Als verantwortliche Veranstalterinnen traten Sali Attia, Kandidatin auf der Liste Gaza für Favoriten, und Irina Vana von Palästina Solidarität Österreich in Erscheinung. Auf der Website wurde auch ein roter Dresscode empfohlen, um ein sichtbares Zeichen gegen 'Völkermord' zu setzen. Die Demonstration erhielt zudem Unterstützung von Organisationen wie der Sozialistischen Jugend (SJ), einer Vorfeldorganisation der SPÖ, und der Kommunistischen Jugend (KJÖ). Die Rednerliste war prominent besetzt, darunter der palästinensische Botschafter Salah Abdel Shafi, Shoura Hashemi-Zehetner von Amnesty International, die Aktivistin Marlene Engelhorn sowie die ehemalige Liste-Pilz-Abgeordnete Martha Bißmann.\Die Demonstration in Wien verdeutlicht das anhaltende Engagement und die Besorgnis vieler Menschen in Österreich angesichts der humanitären Krise im Gazastreifen. Die große Anzahl der Teilnehmer unterstreicht die Relevanz und das öffentliche Interesse an diesem Thema. Die Forderungen der Demonstranten, die sich auf einen sofortigen Waffenstillstand, das Ende der Gewalt und die Aufhebung der Sanktionen gegen Israel konzentrieren, spiegeln die weit verbreitete Kritik an der israelischen Politik wider. Die Organisatoren hoffen, durch ihre Aktionen die österreichische Regierung zu beeinflussen und einen Beitrag zur Lösung des Konflikts zu leisten. Die breite Unterstützung aus verschiedenen politischen Lagern und Organisationen zeigt die Komplexität des Themas und die unterschiedlichen Perspektiven, die in der Debatte vertreten werden. Die Demonstration in Wien wird voraussichtlich weitere Diskussionen über die Situation im Gazastreifen und die Rolle Österreichs in diesem Konflikt auslösen





