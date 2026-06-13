"Taurob": Ein österreichischer Forschungszrobot für die Katastrophenbekämpfung

"Taurob" ist ein österreichischer Forschungszrobot, der in der 1. ABC- und Umweltmessstelle im ABC-Abwehrzentrum betrieben wird. Er wurde entwickelt, um in Katastrophen wie Tschernobyl und Fukushima zu helfen, indem er Strahlung, Gase und Schadstoffe misst, schwere Lasten bewegt und Objekte in kontaminierter Umgebung präzise manipuliert.

"Im Jahr 2026 gedenken wir 40 Jahre Tschernobyl und 15 Jahre Fukushima ", sagen Niederösterreichs Militärkommandant Brigadier Georg Härtinger und der Leiter des Amts für Rüstung und Wehrtechnik, Brigadier Jürgen Schlechter.

Tschernobyl im Jahr 1986, Fukushima im Jahr 2011 - es waren zwei Atom-Katastrophen, welche die Welt erschütterten. Für das Bundesheer sind sie auch ein Mahnmal dafür, wie wichtig moderne Technik im Katastrophenschutz ist.

"Diese beiden Katastrophen waren die Initialzündungen für die Entwicklung moderner Robotik, die heute unsere Soldaten schützt", betonen Niederösterreichs Militärkommandant Brigadier Georg Härtinger und Brigadier Jürgen Schlechter, Leiter des Amts für Rüstung und Wehrtechnik. Nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl wurde damals rasch klar: Die Strahlenbelastung wurde selbst für Menschen in schwerster Schutzkleidung lebensgefährlich. Erstmals wurden ferngesteuerte Fahrzeuge und Roboter eingesetzt, um Messungen durchzuführen, Trümmer zu beseitigen und Sicherungsarbeiten zu unterstützen. Doch die Technik war damals noch nicht so weit.

Die Elektronik fiel aus, Kameras versagten, Motoren blieben stehen. Trotz Robotereinsatz mussten immer wieder Menschen in die Gefahrenzone. Rund 30 Einsatzkräfte starben in den ersten Wochen an akuter Strahlenkrankheit, Tausende erkrankten in den Jahren danach, viele starben an Krebs. Wurde dir eine Beihilfe gestrichen?

Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte?

Dann melde dich bei uns unter Auch Fukushima brachte 2011 einen massiven Technologieschub. Viele Roboter waren für zerstörte Reaktoren nicht geeignet, neue Systeme mussten innerhalb kürzester Zeit entwickelt oder angepasst werden. Die 1. ABC- und Umweltmessstelle im ABC-Abwehrzentrum wird seit zehn Jahren von dem Forschungsroboter "Taurob" betrieben.

Das österreichische High-Tech-System wird laufend weiterentwickelt und an militärische Anforderungen angepasst.

"Taurob" kann Strahlung, Gase und Schadstoffe messen und aufzeichnen, schwere Lasten bewegen und Objekte in kontaminierter Umgebung präzise manipulieren. Je nach Lage fährt der Roboter autonom oder ferngesteuert in Bereiche, die für Menschen zu gefährlich wären





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