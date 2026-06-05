Tatverdächtiger in Tirol festgenommen: Österreicher getötet

Ein 65-jähriger Schweizer wurde in Tirol festgenommen. Er soll einen 70-jährigen Österreicher mit einer Stichwaffe getötet haben. Die Tat soll sich in Sulgen im Kanton Thurgau ereignet haben.

Das österreichische Außenministerium bestätigte einen Online-Bericht der Tirol er Tageszeitung am Freitag. Der Mann soll laut Schweizer Polizei in Tirol wohnhaft gewesen sein. Der 65-jährige Tatverdächtige wurde bereits festgenommen.

Er hatte selbst die Exekutive verständigt und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Tat soll sich nach einem Streit vor einem Einfamilienhaus in Sulgen im Kanton Thurgau, rund 40 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, ereignet haben. Der tatverdächtige Schweizer soll mit einer Stichwaffe auf seinen 70-jährigen Kontrahenten losgegangen sein. Der Mann erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen.

Eine Frau soll den tödlichen Vorfall indes beobachtet haben. Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung wurden eingeleitet. Ob der Tatverdächtige bereits einvernommen worden ist, wurde von der Polizei laut Tiroler Tageszeitung aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgegeben. Das Motiv war daher noch nicht bekannt.

Die Tatwaffe wurde dagegen sichergestellt. Das Außenministerium bestätigte indes nur, dass es sich bei dem Getöteten um einen Österreicher handelt und machte unter Verweis auf den Datenschutz keine näheren Angaben. Der Tatverdächtige war in Tirol wohnhaft, bevor er in den Kanton Thurgau zog. Der 65-jährige Mann soll mit einer Stichwaffe auf seinen Kontrahenten losgegangen sein, der daraufhin an Ort und Stelle starb.

Die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung wurden eingeleitet, nachdem der Tatverdächtige bereits festgenommen wurde. Der Mann hatte sich selbst der Polizei gestellt und ließ sich widerstandslos festnehmen





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