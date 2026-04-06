Tattoo-Sünden: Dramatische Spätfolgen und das unterschätzte Risiko

Ein aktueller Bericht beleuchtet die gesundheitlichen Risiken von Tattoos, einschließlich Fällen von Sehverlust, die Jahre nach dem Stechen eines Tattoos auftreten können. Die Studie zeigt einen Anstieg solcher Fälle und warnt vor weiteren Gefahren durch krebserregende Stoffe in Farben und Risiken bei der Tattoo-Entfernung.

Jahre später können Tattoos dramatische gesundheitliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ein erschreckendes Beispiel ist die Köchin Nelize Pretorius, die plötzlich einen Großteil ihres Sehvermögens verlor – die Ursache lag in einem Tattoo auf ihrem Rücken. Die Ärzte standen zunächst vor einem Rätsel, vermuteten eine Bindehautentzündung, doch die Tests fielen negativ aus. Pretorius beschreibt ihre Erfahrung als äußerst beängstigend: 'Ich konnte kaum noch sehen.

Ich verlor mein Sehvermögen und niemand konnte mir sagen, warum', erinnert sie sich in einem Interview mit dem australischen TV-Sender ABC. Die endgültige Diagnose offenbarte ein verheerendes Ergebnis: Ihr Immunsystem griff aufgrund einer sogenannten Tattoo-assoziierten Uveitis die Augen an. Diese Erkrankung, eine Entzündung der mittleren Augenhaut, kann zu schwerwiegenden und dauerhaften Schäden am Sehvermögen führen.\Aktuelle Zahlen aus Australien und der ganzen Welt belegen einen deutlichen Anstieg solcher Fälle. In Australien wurden allein in jüngster Zeit 40 neue Fälle dokumentiert, was eine Verdopplung der weltweiten Fälle seit 2010 darstellt, wie eine aktuelle Studie im Fachmagazin 'Clinical and Experimental Ophthalmology' zeigt. Die Krankheit ist tückisch, da die Symptome oft erst lange nach dem Stechen des Tattoos auftreten, meistens nach ein bis zwei Jahren, in einigen Fällen sogar erst nach Jahrzehnten. Augenärztin Josephine Richards, die auch Pretorius behandelt, beobachtet diesen Anstieg seit Jahren mit Sorge: 'Ich wurde vor etwa vier oder fünf Jahren darauf aufmerksam, und dann, als ich mir dessen bewusst war, hatte ich plötzlich all diese Patienten', berichtet sie. Die Behandlung ist komplex und oftmals wenig erfolgreich, viele Betroffene sind auf eine lebenslange Medikamenteneinnahme angewiesen, um die Symptome zu kontrollieren und das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen. Richards betont die Schwierigkeit, Patienten von der dauerhaften Medikation zu befreien, was die langfristigen Auswirkungen dieser Tattoo-bedingten Erkrankung unterstreicht.\Doch die Gefahren, die mit Tattoos verbunden sind, enden nicht mit der Uveitis. Studien weisen auf weitere Risiken hin, die potenzielle gesundheitliche Schäden verursachen können. Einige Tattoo-Farben enthalten potenziell krebserregende Stoffe, und die Inhaltsangaben auf den Tintenflaschen stimmen häufig nicht mit dem tatsächlichen Inhalt überein. Auch die Entfernung von Tattoos birgt Risiken: Beim Lasern können sich Stoffe im Körper verteilen und starke Reaktionen auslösen, wobei sogar krebserregende Substanzen entstehen können. Trotz der vielfältigen Risiken bleibt der Trend zum Tätowieren ungebrochen. Richards äußert im Fernsehinterview ihre Sorge darüber, dass es sehr schwierig sein wird, Menschen von dieser Praxis abzubringen. Ihr Ziel ist daher eine umfassendere Aufklärung über die potenziellen Gefahren und die Förderung sichererer Farben, um das Bewusstsein für die gesundheitlichen Risiken von Tattoos zu schärfen und die Sicherheit der Konsumenten zu gewährleisten





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