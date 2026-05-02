Täter der HiPP-Erpressung gefasst – Rattengift-Krimi beendet

Nach 38 Tagen der Angst ist der Mann gefasst, der HiPP mit Rattengift manipulierten Babybrei erpresste. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf das Motiv und die potenziellen Auswirkungen der Vergiftung.

Erleichterung und Erfolg für die Ermittlungsbehörden: Der Täter hinter der Erpressung des Babynahrungsherstellers HiPP ist gefasst. Über 38 Tage lang hielten die Ermittlungen rund um die mit Rattengift manipulierten Babybrei -Gläser die Bevölkerung in Atem.

Die sogenannte „Soko Glas“, eine eigens für diesen Fall eingesetzte Sonderkommission, konnte den 39-jährigen Mann in Österreich, im Bundesland Salzburg, festnehmen. Die Ermittlungen liefen länderübergreifend, was die Komplexität des Falls unterstreicht. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es sich um einen Einzeltäter handelt, der von zwei Millionen Euro in Kryptowährung von HiPP forderte. Der Mann handelte auf erschreckende Weise: Er kaufte Babybrei-Gläser in Supermärkten, verunreinigte diese mit Rattengift und platzierte sie anschließend wieder im Verkaufsregal.

Die Motive des Täters sind bislang unklar. Wollte er Kinder erkranken lassen oder gar töten? Diese Fragen sind Gegenstand intensiver Vernehmungen, die derzeit laufen. Die Festnahme erfolgte nach einem aufwendigen Ermittlungsprozess, der durch die Entdeckung vergifteter Gläser in Tschechien, der Slowakei und im österreichischen Burgenland ausgelöst wurde.

Alle manipulierten Gläser trugen ein spezifisches Kennzeichen: einen weißen Aufkleber mit einem roten Kreis am Glasboden. Bislang wurden fünf von insgesamt sechs manipulierten Gläsern sichergestellt, ein Glas aus dem Burgenland ist jedoch weiterhin verschwunden, was die Alarmbereitschaft des Unternehmens HiPP aufrechterhält. Der Slogan des Unternehmens, „Dafür stehe ich mit meinem Namen“, hat durch diesen Vorfall eine bittere Ironie erfahren. Der Geschäftsführer von HiPP, Stefan Hipp, beschrieb die Situation als einen Schock, der die Welt des Unternehmens plötzlich verändert habe.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Täter möglicherweise finanzielle Schwierigkeiten hatte und seine Erpressungs-E-Mail unbeabsichtigt Spuren hinterließ, die zu seiner Identifizierung führten. Die manipulierte Sorte Babybrei war „Karotten mit Kartoffeln“ (190 Gramm), die mit einer geringen Menge Rattengift (15 Mikrogramm) versetzt worden war. Die potenziellen Auswirkungen dieser Menge auf die Gesundheit von Babys sind noch unklar und werden durch toxikologische Untersuchungen der Staatsanwaltschaft Eisenstadt untersucht. Betroffene Länder sind Österreich, Tschechien und die Slowakei.

Die Bevölkerung wird dringend aufgefordert, Babybrei-Gläser auf verdächtige Merkmale wie den weißen Aufkleber mit rotem Kreis am Boden, beschädigte Deckel, fehlende Sicherheitsverschlüsse oder ungewöhnliche Gerüche zu überprüfen. Bei Auftreten von Symptomen wie Blutungen oder extremer Schwäche sollte umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Anklage gegen den Täter wird derzeit wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung und versuchter schwerer Körperverletzung vorbereitet. Sollten die toxikologischen Untersuchungen jedoch ergeben, dass die Giftmenge lebensbedrohlich war, könnte die Anklage auf Mordversuch erweitert werden.

Die Ermittlungen dauern an, um alle Fakten aufzuklären und die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten





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