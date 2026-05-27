Tara und Dennis nehmen an Temptation Island VIP teil - Fans sind gespalten

Reality-Star Tara hat ihre Teilnahme an der siebten Staffel von Temptation Island VIP bestätigt. Trotz Warnungen ihrer Fans ist sie mit Partner Dennis auf Kreta. Das Paar will gestärkt aus der Show hervorgehen.

Tara , bekannt aus Reality-Formaten, hat sich erstmals öffentlich zu ihrer Teilnahme an der siebten Staffel von ' Temptation Island VIP' geäußert. In einem Instagram-Reel wandte sich die 33-jährige Beauty direkt an ihre Community, denn viele Fans hatten ihr von dem Treuetest-Format abgeraten.

'Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich weiß, die meisten von euch haben gesagt, sie wollen nicht, dass ich in diese Show gehe, ihr findet unser Paar so toll, wir sollen das nicht machen, nicht riskieren und so weiter', erklärte sie. Doch die Aufzeichnungen auf Kreta sind bereits abgeschlossen: 'Na ja, jetzt ist es zu spät, jetzt sind wir schon drinnen.

' Das Paar, bestehend aus Tara und ihrem Partner Dennis Lodi (30), hatte zuletzt bei den Reality Awards als 'Lovestory des Jahres' gewonnen. Laut promiflash.de dürfen die beiden wegen vertraglicher Verpflichtungen vorerst nichts gemeinsam in den sozialen Medien zeigen. Ihr Beziehungsstatus bleibt damit bis zur Ausstrahlung der Show offiziell unbekannt.

Tara, die zuvor wegen Steuerschulden Schlagzeilen machte, verriet auch, dass sie und Dennis bereits zwei gemeinsame Projekte für Ende des Jahres und 2027 unterschrieben haben - unabhängig vom Ausgang der Sendung. Ihr Ziel sei klar: 'Das ist ja das Ziel dieser Show für mich, dass Dennis und ich dann noch gestärkter rausgehen, als wir reingehen.

' Die Reaktionen ihrer Follower fielen gemischt aus. Während Reality-Kolleginnen wie Jenny Grassl (25) sich auf das Paar freuen, zeigten sich andere besorgt.

'Oh mein Gott, Tara, was tust du deiner Liebe des Lebens an … was ist, wenn es scheitert', schrieb etwa ein Fan. Die neue Staffel von 'Temptation Island VIP' soll im Herbst auf RTL+ starten und sorgt bereits vor der Ausstrahlung für Aufsehen: Erstmals in der Geschichte des Formats nimmt mit Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel ein queeres Paar teil. Die Teilnahme von Tara und Dennis wirft jedoch Fragen auf.

Warum riskieren zwei Menschen, die gerade erst als 'Lovestory des Jahres' ausgezeichnet wurden, ihre Beziehung durch ein solches Format? Tara betont, dass sie gestärkt daraus hervorgehen wollen. Doch viele Fans sehen die Gefahr, dass die Versuchungen auf der Insel die Partnerschaft zerstören könnten. Dennis selbst hat sich bisher nicht öffentlich geäußert.

Die Vorfreude auf die neue Staffel ist dennoch groß. Neben dem queeren Paar sind weitere prominente Kandidaten angekündigt, deren Namen noch nicht verraten wurden. Der Sender RTL+ verspricht emotionale Höhen und Tiefen sowie unerwartete Wendungen. Ob Tara und Dennis am Ende wirklich gestärkt aus der Erfahrung hervorgehen, wird sich im Herbst zeigen.

Bis dahin bleibt ihr Beziehungsstatus ein gut gehütetes Geheimnis, das die Spannung vor der Ausstrahlung noch erhöht





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