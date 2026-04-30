Tanzen trotz Krieg: Kiews Clubszene als Ort des Widerstands

Wie Kiews Underground-Clubszene inmitten des Krieges überlebt und als Ort des Widerstands, der Gemeinschaft und der Freiheit dient. Außerdem: Eine Analyse der politischen Lage in Bulgarien nach der jüngsten Parlamentswahl und die Frage, ob Rumen Radev der nächste Viktor Orbán wird.

Trotz Krieg und all seinen Schrecken pulsiert das Leben in Kiew weiter, und ein überraschender Ort des Widerstand s, der Gemeinschaft und der Freiheit ist die Clubszene der ukrainischen Hauptstadt.

Während die Welt von Bildern von Zerstörung, militärischen Auseinandersetzungen und diplomatischen Bemühungen dominiert wird, findet in den Clubs von Kiew ein stiller, aber kraftvoller Kampf um Normalität und Identität statt. Die ukrainische DJ Katia Curie, selbst in Wien lebend, aber regelmäßig in Kiew auflegend, gibt in einem Gespräch mit Thomas Seifert einen Einblick in diese einzigartige Szene.

Sie beschreibt die Atmosphäre in der Stadt, in der nächtliche Ausgangssperren Partys auf die Tageszeit beschränken, und die Bedeutung von Orten wie dem K41 – oft als das „Berghain von Kiew“ bezeichnet – für junge Menschen, die inmitten von Luftalarmen und kollektiven Traumata einen Hauch von Normalität und europäischer Identität suchen. Die Clubs sind mehr als nur Orte der Unterhaltung; sie sind sichere Räume für queere Menschen und Geflüchtete aus den besetzten Gebieten.

Der Eintritt ist für Soldaten oft frei, und durch sogenannte „Fundraiser Jars“ – digitale Spendenboxen – können Clubbesucher direkt die ukrainische Armee unterstützen. Katia Curie betont, dass Kultur im Krieg kein Luxus ist, sondern ein integraler Bestandteil dessen, wofür der Krieg überhaupt geführt wird. Es geht um die Verteidigung von Werten, Lebensweisen und der eigenen Identität.

Die Müdigkeit nach einem harten Winter ist spürbar, doch die Energie und der Wille, das Leben weiterzuleben und die eigene Kultur zu bewahren, sind ungebrochen. Die Clubszene ist ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit und den Lebensmut der ukrainischen Bevölkerung. Sie ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, Kraft schöpfen und ihre Solidarität zeigen. Es ist ein Ort, an dem die Hoffnung auf eine bessere Zukunft am Leben gehalten wird.

Neben der lebendigen Clubszene in Kiew wirft der Podcast auch einen Blick auf die politische Entwicklung in Bulgarien. Angel Petrov, außenpolitischer Redakteur der bulgarischen Tageszeitung Dnevnik.bg, analysiert die jüngsten Parlamentswahlen, die zum ersten Mal seit Langem eine absolute Mehrheit brachten: Ex-Präsident Rumen Radev und sein Bündnis „Progressives Bulgarien“ haben gewonnen. Doch Radev wird als russlandfreundlich und euroskeptisch wahrgenommen, was Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung des Landes aufwirft.

Petrov zieht Parallelen zu Robert Fico in der Slowakei und warnt vor neuen Risiken für die Demokratie in Bulgarien. Obwohl er davon ausgeht, dass Radev umsichtiger agieren wird als Viktor Orbán, bleibt die Gefahr einer Abwendung von europäischen Werten und einer Annäherung an Russland bestehen. Die politische Situation in Bulgarien ist somit ein weiteres Beispiel für die komplexen Herausforderungen, mit denen Osteuropa derzeit konfrontiert ist.

Der Podcast „East Side Stories“ bietet eine Plattform für die Diskussion dieser drängenden Themen und Debatten und trägt dazu bei, ein besseres Verständnis für die Entwicklungen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa zu fördern. Die regelmäßigen Voice-Messages aus verschiedenen Städten der Region ergänzen die Analysen und bieten einen direkten Einblick in die Perspektiven der Menschen vor Ort





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