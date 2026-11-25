Oliver Pocher und Udo Jürgens streichen Dancing Stars 2027. Faber lehnt ab, Ballwein ist dabei. Wer tanzt, ist noch unklar, aber die Absagen sind feststehend.

Im Vorfeld der neuen Staffel von Dancing Stars im Jahr 2027 bleibt die Teilnehmerliste für die Zuschauer weiterhin ein Rätsel. Klar ist jedoch, dass einige der bereits im Jahr 2027 im Fernsehen gesuchten Prominenten ihre Tanzschuhe vorerst im Schrank lassen werden. Seit mehreren Wochen wird intensiv darüber diskutiert, welche Stars im Februar 2027 über das Parkett des ORF schweben werden. Während die Spekulationen über die kommenden Kandidaten anhalten, steht für einige Personen fest, dass sie das Spektakel höchstens von der eigenen Couch aus verfolgen werden.

Oberstar Oliver Pocher streicht Kandidatur endgültig

Der prominente Comedian Oliver Pocher hat seine geplante Teilnahme an der kommenden Staffel definitiv abgesagt. Auf der Social-Media-Plattform X schrieb er ausdrücklich, dass er die Teilnahme an Dancing Stars abgesagt habe. Obwohl die Nachricht über seine angebliche Teilnahme die Gerüchteküche bereits vor einigen Wochen zum Brodeln brachte, überraschte die Information ihn selbst nicht, da er sich bereits vorab gegen eine Mitwirkung entschieden hat.

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Pocher gab an, dass eine Teilnahme aufgrund seiner zahlreichen beruflichen Verpflichtungen mit dem intensiven Training nicht vereinbar sei. Er betonte, dass es ihm zeitlich schlichtweg nicht gelingen würde, das notwendige Training zu absolvieren. Obwohl er die Absage bereits gegeben hat, ist eine Rückkehr in nicht allzu ferner Zukunft nicht gänzlich ausgeschlossen. Nach seiner anstehenden Pensionierung könnte der Schauspieler und Entertainer durchaus eine erneute Teilnahme in Betracht ziehen, sobald sein Zeitplan freier wird.

Udo Jürgens Sohn lehnt ORF-Anfrage wieder ab

Auch bei Faber steht die Teilnahme an der Show nicht zur Debatte. Der Künstler hat die Anfrage des ORF bereits abgelehnt, was er als nicht zum ersten Mal betonte. Aufgrund seiner zahlreichen Verpflichtungen in anderen Projekten ist es ihm nicht möglich, das erforderliche Training zu absolvieren. Er wies darauf hin, dass die intensive Vorbereitung für die Show zeitlich einfach nicht in seinen vollen Kalender passt.

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Dennoch hält Faber die Option offen, dass er sich nach seiner Pensionierung im Ballroom anmelden könnte. Für den Moment bleibt es jedoch bei der Absage. Er machte keinen Hehl daraus, dass die Anforderungen der Show mit seiner aktuellen Laufbahn und den damit verbundenen Terminkalendern nicht zu vereinbaren sind. Solange er aktiv im Geschäft ist, wird er daher auf das Parkett verzichten müssen.

Christina Stürmer und Johannes Ballwein als hoffnungsvolle Kandidaten

Im Gegensatz zu den beiden genannten Künstlern müsste der ORF bei Christina Stürmer wohl kaum lange Überzeugungsarbeit leisten. Die Sängerin ist dem Fernsehen und der Tanzszene bereits sehr vertraut, da sie jahrelang die Tanzpaare mit ihrem Live-Orchester begleitet hat. Diese Erfahrung macht sie zu einer idealen Kandidatin für die kommende Staffel. Sie hat bereits signalisiert, dass sie sich eine Teilnahme sehr gut vorstellen kann.

Auch Johannes Ballwein gilt als sehr wahrscheinlicher Teilnehmer an der Show. Der Sänger und Songschreiber hat bereits eine spezielle Idee für seinen Auftritt im Falle einer Nominierung entwickelt. Er möchte im Finale seines eigenen Tanzes singen, was noch nie von einem Teilnehmer gemacht wurde. Dies könnte seinen Auftritt zu einem besonderen Highlight der Saison machen und zeigt, dass er bereits intensiv über seine Performance nachdenkt.

Unklarer Start: Teilnehmerliste bleibt bis Februar geheim

Trotz der klaren Absagen einiger potenzieller Kandidaten bleibt die offizielle Teilnehmerliste für die Staffel 2027 geheim. Die ersten Informationen über die Tanzpaare werden voraussichtlich im Februar 2027 publik werden. Bis dahin wird die Presse und die Öffentlichkeit weiterhin über die möglichen Kandidaten spekulieren. Die Produzenten des ORF planen, die Bekanntgabe der Namen strategisch zum Start der neuen Staffel zu kommunizieren.

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Für die Zuschauer bedeutet dies, dass sie noch einige Wochen geduldig sein müssen, um zu erfahren, welche Prominenten dieses Jahr die Paarungen bilden werden. Die Absagen von Pocher und Faber haben die Erwartungen an die übrigen Kandidaten vielleicht noch weiter steigen lassen. Es bleibt abzuwarten, welche neuen Gesichter und Überraschungen die nächste Staffel von Dancing Stars bereithält.

Die Vorfreude auf die neue Staffel ist bereits groß, auch wenn noch nicht alle Namen bekannt sind. Die Kombination aus etablierten stars und neuen Talenten verspricht eine spannende Show. Die Produzenten haben versprochen, die Bekanntgabe der Teilnehmer so spannend wie möglich zu gestalten. Fans können sich also auf eine intensive Woche voller Spekulationen und Enthüllungen freuen.

Letztendlich bleibt abzuwarten, wie sich die Teilnehmerliste bis zum Start in Februar 2027 entwickelt. Die Absagen von namhaften Kandidaten wie Oliver Pocher und Faber ändern nichts daran, dass die Show eine der beliebtesten Unterhaltungssendungen des ORF bleibt. Die Erwartungen an Christina Stürmer und Johannes Ballwein sind hoch, da sie als wahrscheinlichste Kandidaten gelten. Die nächste Staffel wird somit wieder ein Highlight des österreichischen Fernsehens.